48 uur in...het Londen van Bridget Jones

Wie Londen zegt, denkt Big Ben, rode dubbeldekkers en... Bridget Jones! Verslaggever Charlotte Snel trad in de voetsporen van de Britse blondine.

Marktjes in Londen

De oudste

De flat van Bridget Jones bevindt zich nog altijd bij het station London Bridge, op een steenworp afstand van Borough Market; een van de oudste en bekendste markten van Londen. Meer dan 250 jaar oud en een walhalla voor foodies! Ook voor de nieuwe Bridget Jones zijn er scènes opgenomen.

Van alles

Old Spitafields Market is een must voor iedere shopliefhebber. Je vindt er van alles: van kleding en sieraden tot kunst en antiek. Je kunt hier overigens ook prima eten.

Authentiek

Minder bekend en lang niet zo toeristisch als Borough Market, maar daarom juist de moeite waard. Maltby Street Market ligt in een gezellig steegje en is onderverdeeld in de Ropewalk (kraampjes) en Spa Terminus (winkeltjes onder spoorweg). Leuk om in het weekend te struinen.

Genieten in Londen

In de buurt van Bridgets flat stikt het van de leuke restaurantjes.

Tikkie chic

Roast – letterlijk boven Borough Market. Het prachtige, iets chiquere restaurant is bereikbaar via een kleine trap die leidt naar een aangename ruimte met grote ramen rondom die uitzicht geven over de markt. Het restaurant is vrij prijzig, maar voor zowel de ligging als het eten zéker een bezoekje waard. Aanrader: de Sussex Wagyo Burger.

English breakfast

Bij een van de ingangen van Borough Market aan Borough High Street vindt u Maria’s Market Cafe. Ook volgens locals ’the place to be for a lovely British breakfast’. Thee, worst, eieren, spek, bonen. Simpel, lekker en goedkoop voor Londense begrippen.

Uitpuffen

Bedales of Borough is de ideale plek om tijdens je marktbezoek uit te puffen met een goed glas wijn en hapje. De wijnen zijn schappelijk geprijsd. Populair dus bereid je voor op wachttijd.

Slapen

Skyline

Wij verbleven in het luxueuze Mondrian London at Sea Container Hotel. Een vrij prijzig hotel, maar daar krijgt u ook wat voor terug. Perfecte service, mooi design, een prachtig zicht op de skyline van Londen én de bekendste toeristische trekpleisters op loopafstand. Wat dit hotel met Bridget te maken heeft? Er zou in de skybar, op de bovenste verdieping van het hotel, een scène uit de nieuwe film zijn opgenomen die naar verluidt de definitieve versie nét niet heeft gehaald.

Kindvriendelijk

Net als Bridget te maken met een baby of gezin? Dan is een familievriendelijke accommodatie wel zo fijn. In de wijk Kensington nabij Hyde Park ligt hotel Cheval Clouvester Park. Een prachtig pand met volledig ingerichte appartementen en eigen kookgelegenheid. Wie liever buiten de deur eet kan hier ook prima terecht: rondom het hotel bevinden zich tal van restaurantjes en bars. Mooi meegenomen: huisdieren zijn tegen een toeslag ook welkom!

Doen in Londen

Gratis wandeltour

Trek net als Bridget je wandelschoenen aan en verken Londen per voet. Nóg leuker: ga mee met de gratis stadswandeling van New London Tours. In 2,5 uur tijd neemt een local je mee langs alle highlights, zoals Tower Bridge en Big Ben. De wandeling start meerdere malen per dag bij Hyde Park Corner.

Verkennen per fiets

Londen behoort naast Amsterdam en Berlijn tot dé fietshoofdsteden van Europa. En hoe leuk is het om een stad te verkennen per fiets!? Mocht je het toch een beetje eng vinden om links te fietsen is het misschien een idee om het eerst eens te proberen met een gids.

Amfibievoertuig

Die Hop-on-Hop-of bussen kennen we nu wel. Wil je Londen op een originele manier ontdekken? Boek een tochtje met London Duck Tours. Een verrassend leuke tour, niet alleen voor kinderen. Met een geel amfibievoertuig vaar je onder begeleiding van een Engels sprekende gids in een minuut of 75 langs enkele Londense bezienswaardigheden. Reserveren is een pre.

Kus van Bridget

Het is een stukje sprinten vanaf Bridgets appartement aan Bedale Street, maar voor wie dé kusscène uit Bridget Jones’s Diary wil naspelen: de scène speelt zich af buiten de Londense Royal Exchange. Neem naast uw hardloopschoenen meteen uw portemonnee mee; het gebouw dient tegenwoordig als luxe winkelcentrum met winkels van Paul Smith en Hermès.

Zo kom je in Londen

In Londen ben je zoals de Engelsen zeggen ’in a jiffy’. Je vliegt vanaf Schiphol in minder dan een uur met Vueling, Cityjet, easyJet, KLM, British Airways en FlyBE naar een van de vijf luchthavens die Londen telt. Een alternatief is de trein. Met Eurostar reis je in 4,5 tot 5,5 uur naar St. Pancras Station.

Tekst: Charlotte Snel, VRIJ magazine