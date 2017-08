Win een puzzelpakket van Denksport

Lekkere puzzelen deze zomer? Komt dat even goed uit. Metro geeft samen met Denksport een gaaf puzzelpakket weg aan echte puzzelfanaten.

Hoe kun je winnen?

Maak de Sudoku in onze app en laat ons weten welk getal er in het vakje helemaal linksonder staat. Geef jouw antwoord door via deze link.

We nemen contact op met de winnaar!