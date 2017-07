Korting scoren: zo dus

Kortingjagers opgelet! Wist je dat we in de Metro-app speciaal voor jou coupons selecteren? Hiermee krijg je op je favoriete merken en producten lekkere kortingen, op de momenten en plekken waar ze voor jou handig zijn.

Hoe dit werkt? Zodra er een nieuwe coupon beschikbaar is die voor jou relevant is - omdat je bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal bent aangekomen - sturen wij je een push notificatie (zet die dus wel even aan). De coupon vind je vervolgens in je wallet: als je rechtsbovenin op je profiel klikt, beland je in je persoonlijke wallet. Daar kun je zien welke coupons er voor je klaarstaan. Klik op een coupon en je krijgt meer informatie over de actie en manieren waarop je jouw korting kunt verzilveren.