Spoiler alert: puzzels en heel veel meer

Je hebt ‘m in handen: de Metro-app met heel veel lekkere, nieuwe features. Zo veel, dat we het tijd vonden om een overzicht te maken om jullie te laten weten hoe, wat, wie, waar, waarom er zoveel nieuws is. Daar gaan we.

(mocht je trouwens gekke dingen zien, update je app dan even, dan zie je die nieuwe functionaliteiten vanzelf!)

#1: Puzzled

Waar de Metro-app testers om vroegen. Riepen. Soms zelfs smeekten (ja, jij…je weet wel wie je bent!). Puzzels. En dus bouwden we, samen met Denksport, puzzels in in de app. Vanaf vandaag staat er elke dag een Sudoku voor je klaar. Maakt die reis van en naar werk een heel stuk leuker, denken wij.

Je vindt de Sudoku-puzzel standaard op de zijpanelen van je app. Enige wat je daarvoor hoeft te doen, is even naar links swipen!

#2: Alle kortingjagers verzamelen!

Maar er is meer: we selecteren vanaf nu namelijk ook coupons voor je in de app! Hiermee krijg je op je favoriete merken en producten lekkere kortingen, op de momenten en plekken waar ze voor jou handig zijn.

Hoe dit werkt? Zodra er een nieuwe coupon beschikbaar is die voor jou relevant is - omdat je bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal bent aangekomen - sturen wij je een push notificatie (zet die dus wel even aan). De coupon vind je vervolgens in je wallet: als je rechtsbovenin op je profiel klikt, beland je in je persoonlijke wallet. Daar kun je zien welke coupons er voor je klaarstaan. Klik op een coupon en je krijgt meer informatie over de actie en manieren waarop je jouw korting kunt verzilveren.

#3: Quizzin'

Ben jij een frikandel of een kroket? Hoe Tokkie ben jij? En als je een festival zou zijn, welke ben je dan? Je leest het goed: vanaf nu hebben we quizzen in de app!

Samen met Upcoming.nl maken we elke dag een lekkere quiz die direct in je app-timeline terug te zien is. Dus even niks te doen in de trein? Open die app en quiz jezelf helemaal dol.

#4: In de sterren

Klopt, lekker scherp, die waren er natuurlijk al. Maar voor al die mensen die natúúrlijk nóóit hun daghoroscoop lezen first thing in de ochtend: we hebben ze speciaal voor jullie verplaatst. Ze staan niet meer helemaal onderaan je feed, maar vanaf vandaag op het rechter zijpaneel van je timeline. Enige wat je dus hoeft te doen als je met je slaperige hoofd uit bed stapt, is even naar rechts swipen in je app en je weet precies hoe ‘ie (lees: de vlag) erbij hangt vandaag.

Maar dat is natuurlijk niet alles! We hadden al heel veel leuks in de Metro-app staan. Precies weten wat? Kijk hier voor de timeline:

Heb je de Metro-app nog niet? Download 'm in de Google Play (Android) of App Store (IOS).