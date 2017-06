Precies weten wat er voor jou in de sterren staat

We beantwoorden elke dag een van jullie prangende vragen over onze Metro-app en lichten haarfijn toe waarom we doen wat we doen. Vandaag: Ik start mijn dag altijd met mijn daghoroscoop. Kan ik die ook in de app terugvinden?

Jazeker! Elke ochtend zet onze astrologe een gloednieuwe horoscoop voor je klaar. Zo weet je niet alleen hoe je eigen dag eruit gaat zien, maar kun je ook supermakkelijk de horoscoop van je beste vriend(in), broer, zus, moeder, collega of studiegenoot met hem/haar delen!

Dus, waar wacht je op, download de Metro-app in de Google play of app store, scroll naar beneden en bekijk wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat!

En dan willen we natuurlijk wel even weten: heb je een lekkere dag voor de boeg..?