Dit is on fire!

Metro beantwoordt elke dag een vraag over de gloednieuwe app (nu in de Google Play en App store!). Vandaag: wat betekenen toch die duimpjes en vuurtjes bij artikelen in de app?

Duimpjes en vlammen

Goeie! Zo kun jij hoogstpersoonlijk laten weten wat je van het artikel vindt. Onderaan elk artikel in de Metro-app vind je 5 icoontjes waarmee jij precies kan aangeven of je het artikel fantastisch, (niet) leuk of grappig vindt. Hiervoor moet je eerst even inloggen.

Positieve reacties (leuk, love, LOL) resulteren in duimpjes omhoog, negatieve reacties (huilen, niet leuk) in, jawel, duimpjes omlaag. Hoe meer mensen positieve emoji’s selecteren, hoe meer duimpjes omhoog. En andersom. Super populaire artikelen krijgen vlammetjes. Zo bepaal jij eigenlijk wat er on fire is in de app!

Mocht je nog niet in de testgroep van de Metro-app zitten...download 'm dan vlug via de Google Play en app store!