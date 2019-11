Nieuwe Basic-Fit: Ladies Only!

Amsterdam heeft er donderdag een nieuwe Ladies Only-vestiging van Basic-Fit bij. Deze is officieel en feestelijk geopend aan de Overtoom. Er valt daarom iets te winnen (zie onderaan)!

Het vernieuwde Basic-Fit Ladies Only-concept speelt in op de behoeften van sportieve vrouwen in de hoofdstad, zodat zij zich meer op hun gemak voelen. Zo is de look en feel aangepast naar moderne en rustige kleuren en is er opnieuw gekeken naar de zoning. „Wij merkten dat niet alle vrouwen zich op hun gemak voelen in het krachthonk tussen de mannen”, zegt International Marketing Manager Erica van Vonderen-Hahn. „Daarom focussen wij in deze vestiging op het comfort voor vrouwen, van het lesprogramma tot aan de kleedkamers en douches. Alles is erop ingericht om vrouwelijke leden een aangename en motiverende sportgelegenheid te bieden.”

Van zen-moment tot 6 minute workout

In de vernieuwde vestiging is er rekening gehouden met de apparatuurvoorkeur van vrouwen en zijn er naast een ruim aanbod aan cardio apparatuur speciale kracht circuits voor het onderlichaam, bovenlichaam en de romp. Dit zijn 6 7 minuten-circuits die digitaal begeleid worden, wat zorgt voor een korte en efficiënte work-out. Ook is er ingespeeld op de groeiende vraag naar body & mind lessen. De vestiging heeft een speciale zaal waar yoga-, meditatie- en pilateslessen worden aangeboden.



In de Ladies Only vestiging is er meer persoonlijke begeleiding en zijn er tijdens drukke uren extra medewerkers om de sportsters te ondersteunen. Zo helpen de instructeurs met trainingsschema’s en zorgen ze voor een veilige en motiverende sportomgeving.het correct uitvoeren van oefeningen.

Over Basic-Fit Ladies Only

De vestiging aan de Overtoom is vooralsnog de eerste vernieuwde Ladies Only vestiging van Basic-Fit in Nederland. De sportschool is geopend van op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 16.00 uur. Door een add-on toe te voegen aan je abonnement kun je ook de live lessen volgen. Met het Basic-Fit Ladies Only-lidmaatschap heb je toegang tot meer dan 750 Basic-Fit clubs in Europa. Ook kun je onbeperkt gebruik maken van de Basic-Fit App en de virtuele GXR-groepslessen, zowel op de club als thuis. Met een premium abonnement kun je je pas delen met één ander persoon uit je huishouden en zo vaak als je wil iemand meenemen om samen te trainen.

Over Basic-Fit

Basic-Fit is met 750 clubs in vijf landen de grootste fitnessketen in Europa. In de clubs werken 2 miljoen leden aan het verbeteren van hun gezondheid en conditie. Basic-Fit heeft een transparant lidmaatschapsmodel en biedt een betaalbare hoge kwaliteit fitnesservaring die aansluit bij de fitnessbehoeften van actieve mensen. Een standaard lidmaatschap kost 19,99 euro.

Meer informatie over de nieuwe Basic-Fit Ladies Only is te vinden op de website.

Winactie

Metro en Basic-Fit geven één abonnement weg voor de nieuwe Basic-Fit Ladies Only-vestiging aan de Overtoom. Deze is uiteraard bedoeld voor een vrouw (minimum leeftijd 16 jaar). De focus bij deze prijsvraag ligt dan wel op Amsterdam, maar zoals in het artikel te lezen is kun je in alle Basic-Fits met je gewonnen abonnement terecht. Doe uiterlijk vrijdag 29 november om 17.00 uur mee via Metronieuws.nl/winacties… en wie weet ben jij binnenkort lekker aan het sporten.