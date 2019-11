Amsterdam-Noord heeft z’n eigen Euroscoop, eh… Pathé

Inwoners van Amsterdam-Noord hoeven vanaf maandag niet meer het pontje of de Noord/Zuidlijn te nemen om alle nieuwste films te zien.

Schoonmakers reinigen op hun knieën grote, brede trappen. Een man boent toiletvloeren, koelkasten worden gevuld. Overal zie je werkvolk, twee dagen voor de opening van bioscomplex Euroscoop in Amsterdam-Noord. Hier is een haast militaire operatie gaande, helemaal als je weet dat elf van de twaalf bioscoopzalen 48 uur voor een officieel feestmoment voor de bouwers nog niet klaar zijn.

Niemand in het enorme gebouw is op deze vrijdag echter nerveus. Nee, men ligt op schema. Maandagavond wordt hier voor het publiek ‘gewoon’ de eerste film gedraaid, Penoza: The Final Chapter. Mooi voor al die harde werkers is dat de cast van dit actiedrama, met onder meer Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel en Niels Gomperts, eregasten bij de openingsfilm zijn.

Twaalf zalen, 2500 stoelen

Amsterdam-Noord heeft dan eindelijk, naast het minder reguliere Eye Filmmuseum, een eigen reguliere bioscoop. En wat voor eentje. Op een minuut lopen van het beginpunt (of eindpunt zo je wilt) van de Noord/Zuidlijn is in anderhalf jaar een complex met twaalf filmzalen en in totaal 2500 stoelen verrezen. Met Movies, food, fun and more als bekende Euroscoopstrategie, volgen straks nog eetgelegenheden (De Beren en Happy Italy), glowgolf en Hollywood Café.

Zo staat Euroscoop al bekend in Schiedam, Tilburg en Maastricht en vanaf volgend jaar ook in Den Haag Ypenburg. Met een goed te vinden plek aan de rand van een stad, voldoende parkeergelegenheid, een totaalbeleving en ticketprijzen die iets lager liggen dan collega-bioscopen, trekt Euroscoop veel families en gezinnen.

Vrijdag lag er modder voor de deur, vandaag een rode loper. / Jerry Jensen

Opeens een nieuwe baas

Frappant: terwijl alle bouwers vorige week in Amsterdam nog volop bezig waren, werd Euroscoop verkocht… Pathé, heet de nieuwe eigenaar. „Welkom bij Euroscoop”, zegt Pathé-directeur Jacques Hoendervangers vrijdag bij een persevent in ‘zijn’ nieuwe bios. „Dat is een zin die ik voor het eerst in mijn leven uitspreek. Pathébioscopen vind je vooral in stadscentra, Euroscopen niet. Dat, en de strategie van het bedrijf, is voor ons een geweldige toevoeging.” Pathé heeft de contracten van de ruim zestig werknemers van Euroscoop per direct overgenomen. Voorlopig zal de keten de lage ticketprijzen aanhouden en – in tegenstelling tot de Pathébioscopen – wél pauzes tijdens de films houden. Of de letters Euroscoop op het dak van het complex blijven staan, is niet zeker. „Het is allemaal snel gegaan, we weten het nog niet”, zegt Hoendervangers. „Maar zondag en maandag staan ze er nog.” De directeur heeft verder de ambitie om bioscoopgangers met een Pathé-abonnement snel toegang te laten krijgen tot de Euroscopen. Hoendervangers zwaait nu de scepter over 27 bioscoopcomplexen met 212 zalen in 19 steden. Zonder Euroscoop zal Pathé dit jaar zo’n 15,6 miljoen bezoekers trekken.

Loveseats voor stelletjes

De twaalf zalen in Amsterdam-Noord zijn, zo mocht de pers ervaren, gericht op comfort. De films worden vertoond op joekels van schermen, de beenruimte is een verademing en – een leuk extraatje – voor stelletjes zijn er tweepersoons loveseats zonder leuning in het midden. „Wie op de voorste rij zit krijgt geen pijn in z’n nek”, belooft Patricia van Lieshout. De Marketing Manager Euroscoop vertelt dat Amsterdam-Noord nu 365 dagen per jaar naar de film kan een veel extra’s mogen worden verwacht. Zo is een satellietverbinding geregeld om live-uitzendingen mogelijk te maken, maar zullen vooral doelgroepgerichte evenementen opvallen. Ladies Nights voor de dames, waarbij lokale ondernemers hun waren aanprijzen, die kennen we natuurlijk al. Maar in Amsterdam-Noord wordt ook de Ukkepukbios voor de jongsten georganiseerd, met gedimd licht en wat zachter geluid. 60-Plussers kunnen elke eerste dinsdagochtend van de maand terecht. Voor 5,50 euro krijgen ze een film, koffie of thee ‘en wat lekkers’. „Van onze andere vestigingen weten we dat de ouderen vooral die koffie en gezelligheid komen”, lacht Van Lieshout, „die film, dat maakt ze niet zoveel uit.”