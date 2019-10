Vijf keer de leukste feesten tijdens ADE!

Heb je blond, rood, geverfd, vet of dun haar? Dan kun je al je favoriete haar producten vaak gewoon bij de gemiddelde drogisterij kopen. Maar heb je krullend of kroeshaar dan is het een stuk lastiger om de juiste haarverzorging te vinden. Onderneemster Cherlane Meijnaar opende deze week Melanin Beauty Cosmetics: een haarwinkel speciaal voor afro, -kroes en krullend haar, in het Centraal Station (Stationsplein 31). ,,Voor elk haartype hebben we haarproducten: van glad haar tot golvend, krullen, kroezend. Het zijn producten waar mensen voorheen voor naar de toko moesten.“

‘Niet even snel de Etos in rennen’

Het assortiment van haarverzorgingsproducten is bij de meeste supermarkten en drogisterijen vooral gericht op Europees haar, maar vrouwen met afro, kroes of golvend haar kunnen vaak niet de juiste spullen vinden in deze winkels. ,,De gekleurde vrouw besteedt soms wel vier keer zoveel geld aan haarproducten, maar daarvoor moeten zij wel de hele stad door reizen. In Amsterdam moeten ze bijvoorbeeld naar Amsterdam Zuid-Oost of Oost reizen. Ze kunnen niet even snel de Douglas of de Etos in rennen,” zegt Cherlane, oprichtster van Melanin Beauty Cosmetics. De winkel biedt een groot assortiment aan bijna alleen maar veganistische haarproducten. ,,We hebben spullen voor alle haartypen: glad, kroes, golvend, krul, maar ook producten die je krullen juist activeren of ervoor zorgen dat je krullen meer naar voren komen. Deze producten kun je doorgaans niet kopen bij de Etos.”