Gratis lachgas uit protest tegen lachgasverbod

Lachgasverkoper Deniz Üresin is ontevreden over hoe hij en zijn personeel behandeld worden. Daarom deelt hij uit protest donderdagavond gratis lachgasballonnen uit.

Deniz Üresin, eigenaar van Ufogas, stelt dat hij door de gemeente en politie wordt tegengewerkt. De schuld van burgermeester Halsema - die afgelopen dinsdag ook nog eens aankondigde de lachgasverkoop aan te gaan pakken - meent Üresin.

Daarom zal hij donderdagavond uit protest vanaf 20.00 uur 20.000 lachgasballonnen (straatwaarde 100.000 euro) uitdelen bij de Stopera, helemaal gratis. „Iedereen is welkom. We geven alleen ballonnen aan mensen van boven de 18, dus neem je ID mee!”, meldt de jonge ondernemer. Hij heeft voor dit tijdstip gekozen omdat de burgermeester dan aanwezig is voor een vergadering.

Rechtvaardigheid

De lachgasverkoper voelt zich niet eerlijk behandeld door de gemeente. „Drugshandelaren en illegale lachgasverkopers krijgen vrij spel in Amsterdam, er is te weinig mankracht om die boeven aan te pakken. Maar ik, als belastingbetalende ondernemer, word bijna elke dag lastiggevallen door politie en handhaving. Daar hebben ze dan wel tijd voor. Ik wil gewoon rechtvaardigheid, voor mijzelf, mijn onderneming en alle ondernemers in Nederland.’’

Verbod

Gemeente Amsterdam gaat de verkoop van lachgas in de openbare ruimte aanpakken. Dat kondigde burgermeester Femke Halsema dinsdag aan in een brief aan de gemeenteraad. Verkopers kunnen rekenen op een boete, en daarna een dwangsom. Pure pesterij, vindt Üresin die nog eens benadrukt dat wat hij doet volgens de wet gewoon mag.

De maatregelen komen naar aanleiding van aanhoudende overlast die verkopers en gebruikers veroorzaken in de binnenstad en de toenemende gezondheidsincidenten. Naar eigen zeggen doet de ondernemer er alles aan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Zo investeerde hij vorige week nog 4000 euro in dempers om het geluid van de lachgasspuiten te verminderen. Ook heeft hij schoonmakers in dienst die de ballonnen van straat halen en is er beveiliging aanwezig die zorgt dat zijn klanten geen overlast veroorzaken.

Ook wil de gemeente door middel van voorlichting het aantal lachgasgebruikers in de stad terugdringen. Dat lachgas niet goed voor je is, weet Üresin ook. Daar is hij dan ook eerlijk over, hij vergelijkt het met alcohol. ,,Af en toe een ballonnetje kan geen kwaad, maar je moet gewoon niet te veel nemen.”

Niet bang

Op de vraag of hij bang is om tijdens het protest opgepakt te worden, reageert hij laconiek ,, Ik heb dagelijks te maken met de politie en heb al zo vaak onterecht vast gezeten. Ik schrik er gewoon niet meer van.’’

Üresin stopt niet tot hij zijn doel heeft bereikt. Als het protest donderdagvond niet het gewenste resultaat heeft, laat hij het er niet bij zitten. Dan houdt de ondernemer volgende week weer een manifestatie. Dit keer met maar liefst 50.000 gratis ballonnen. De locatie? „Voor de deur bij Femke Halsema!”

Gemeente Amsterdam was ondanks meerdere contactpogingen niet in staat om te reageren.