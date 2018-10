Toeristen snappen weghalen ‘I Amsterdam’ niet

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: zodra je in het buitenland vertelt dat je uit Nederland komt, hoor je vaak drugs, hoeren en Nederlandse voetbalclubs als antwoord. „Come for the weed, stay for the hookers" luidt dan ook de onofficiële slogan van onze hoofdstad Amsterdam. En deze heeft op toeristen een grotere aantrekkingskracht dan ooit. Maar anders dan de massa's toeristen in het Red Light District doen vermoeden, blijft het veelal bij kijken en loopt de daadwerkelijke klandizie drastisch terug. Sterker nog, de Wallen kampen met flinke schulden.

Het aantal buitenlandse bezoekers in de stad blijft wel groeien en de Wallen trekken inmiddels zo’n 2,5 miljoen bezoekers per jaar. ThingstodoinAmsterdam onderzocht hoeveel toeristen zoeken naar de prijs van de Wallen. „Meer dan 12.000 zoekopdrachten per maand wijzen op de directe wens van toeristen om gebruik te willen maken van sekswerkers in de Red Light District", melden ze. Maar ondanks de toename in het online zoekvolume naar de kosten voor een prostituee onder toeristen, komt er weinig geld in het laatje en houden de toeristen het vaak bij de tours. De online cityguideThingstodoinAmsterdam.com doet daarom een oproep: laat toeristen die de Wallen via een tour bezoeken een bedrag doneren.

Kijken-kijken-niet-kopen