Wat zien de jongeren graag anders in Amsterdam?

Amsterdam heeft haar nieuwe burgemeester gevonden in Femke Halsema van GroenLinks. Wat zien jongeren graag anders in het Amsterdam van Halsema? Metro vroeg het hen.

Opkomen

De stad Amsterdam telde in 2016 ongeveer 840 duizend inwoners. Daar zitten ook mensen bij die het moeilijk hebben. Laura Vonk ziet graag dat deze mensen beter worden geholpen. „Ik hoop dat we kunnen opkomen voor mensen die het moeilijk hebben, door bijvoorbeeld de huur te verlagen.” Vonk is niet de enige die graag lagere huurprijzen ziet, ook Hugo Vennik denkt er zo over. „Er mogen wel meer sociale woningen komen in Amsterdam. Als student kom je er bijna niet in namelijk.”

Een welbekende ergernis in Amsterdam is het toerisme. Suzanne de Bondt en Hugo Vennik zijn daar allebei niet gelukkig mee: ze vinden dat het toerisme in de binnenstad niet te doen is. „Het toerisme is best wel heftig in het centrum”, aldus De Bondt. „Er zijn zoveel mensen in het centrum, je komt er bijna niet doorheen. Ik weet dat het moeilijk is om er echt iets aan te doen, maar dat is wel iets wat ik graag anders zie.” Er kan nog meer veranderd worden, vindt De Bondt. „Winkelmedewerkers spreken soms alleen maar Engels. Ik heb dan niet meer het gevoel in Nederland te zijn. Laten we het lekker Nederlands houden. Wat dat betreft ben ik wel echt een kaaskop”, vertelt De Bondt lachend.

Amsterdam is een behoorlijk drukke stad met een grote toeristenstroom

Verbouwingen

In de hoofdstad kun je er niet omheen: het lijkt wel alsof er op elk hoekje van de straat verbouwingen gaande zijn. Er komen meer mensen in Amsterdam wonen dan dat er weggaan en daar moet de gemeente op inspelen door bijvoorbeeld meer woningen te bouwen. Meer stenen, dat betekent vaak minder groen. Tot verdriet van De Bondt: „Ik zie graag meer groen terugkomen in Amsterdam. Laten we meer struikjes en boompjes tussendoor planten.”

We mogen ook de hangjongeren in Amsterdam niet vergeten, zegt Yasin Mohamed. Hij heeft daar een mooi plan voor. „Er zouden meer buurthuizen voor jongeren moeten komen. Ook moet er gekeken worden naar wat hangjongeren nodig hebben en welke hulp daarbij nodig is”, aldus Mohamed. „Help hen met zoeken naar werk of met school bijvoorbeeld. Als er een buurthuis komt waar hulp wordt aangeboden, dan heb je minder hangjongeren die problemen veroorzaken. Jongeren moeten iets doen, zodat ze niet op straat blijven hangen.”

Politie steentje bijdragen

Niet alleen buurthuizen kunnen hierbij helpen, ook de politie kan zijn steentje bijdragen vindt Mohamed. „De politie moet harder optreden tegen hangjongeren. Soms kunnen de hangjongeren heel vervelend doen en daar moet de politie verandering in brengen.”

Het openbaar vervoer is niet te missen in Amsterdam

Daarnaast maakt Mohamed zich zorgen over het openbaar vervoer. Je kunt ze niet missen in Amsterdam: er rijden volop trams, metro’s en bussen in de stad en regio. Toch is het nog niet genoeg voor Mohamed. „Vooral tijdens de drukte van de spits. Dan hebben we meer metro’s, trams en bussen nodig.” Maar dat is niet zijn enige ergernis. „In de oude metro’s kunnen de raampjes open, in de nieuwe niet”, aldus Mohamed. „Weet je wel hoe heet het kan worden in de metro?”

Werk aan de winkel dus voor burgemeester Halsema.