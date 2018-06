Pelikaan ontsnapt uit Artis

Het is vrijdagochtend een pelikaan gelukt om te ontsnappen uit dierentuin Artis in Amsterdam. De pelikaan is inmiddels al gespot in het Entrepotdok naast Artis en in de Sarphatistraat.

Kortwieken

Het dier ging er net voordat het werd gekortwiekt vandoor, vertelt een woordvoerder van Artis aan Het Parool. Het kortwieken - het knippen van een deel van de veren - gebeurt ieder jaar. Maar dit jaar was Artis er iets later mee dan normaal gesproken, vanwege het broedseizoen.

Artis heeft het dier inmiddels in het vizier en probeert het nu te vangen. Ook de Dierenambulance is op zoek naar de pelikaan.

Zoveelste keer

Het is niet de eerste keer dat een pelikaan uit Artis is ontsnapt. In 2010 werd een pelikaan in de Amsterdamse gracht gespot. Deze was ook afkomstig uit Artis en niet gekortwiekt. De dierenambulance had het dier toen snel te pakken. Een jaar later ontsnapte opnieuw een pelikaan uit de dierentuin. Voor deze pelikaan liep de ontsnapping wat minder vreugdelijk af. Het lukte het dier om helemaal naar Duitsland te vliegen, maar vloog daar tegen een windmolen aan en overleed.