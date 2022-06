Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plantaardig vlees is hot: 32% van de Nederlanders gooit het op de barbecue

Eindelijk, zomer! Dat betekent eindeloos barbecueën in de tuin. Steeds meer Nederlanders (32%) zijn van plan om deze zomer plantaardig vlees op de grill te leggen, blijkt uit onderzoek van Beyond Meat.

Bijna 25% van de Nederlanders denkt in de toekomst helemaal voor plantaardig vlees te gaan, maar tot die tijd lijken we er in ieder geval voor open te staan om het regelmatig op het menu te zetten. “Fantastisch om te zien dat Nederlanders zo open-minded en nieuwsgierig zijn naar plantaardig vlees”, zegt Bram Meijer van Beyond Meat, voorloper in de productie van plantaardig vlees.

Plantaardig vlees

Beyond Meat wil laten zien hoe lekker en makkelijk het is om plantaardig vlees te grillen: “Plantaardig vlees uit ons assortiment smaakt en grilt hetzelfde als dierlijk vlees”, vervolgt Meijer. Een van de redenen waarom Nederlanders deze zomer voor plantaardig vlees op de barbecue kiezen, lijkt de toenemende interesse in duurzaamheid: 17% houdt hier rekening mee als ze een barbecue-product uitkiezen.

Maar mogelijk heeft de relaxte houding van Nederlanders ten opzichte van gasten die graag plantaardig vlees eten er ook iets mee te maken. Uit het onderzoek van Beyond Meat blijkt dat 55% van de Nederlanders het geen enkel probleem vindt om flexitariërs een bordje plantaardig vlees voor te schotelen. Wel maakt 33% zich zorgen dat dit plantaardige vlees mogelijk minder lekker smaakt. Een misverstand dat Beyond Meat graag uit de weg ruimt.

Net zo lekker

“Onze producten zijn gemaakt om dezelfde lekkere structuur te hebben als hun dierlijke tegenhangers. De Beyond Burger, de Beyond Sausage, Beyond Meatballs en Beyond Mince – dat momenteel ook in Nederland verkrijgbaar is – kunnen allemaal net zo goed op de BBQ worden bereid als de bekende klassiekers”, aldus Meijer.

De producten van Beyond Meat gebruiken significant minder natuurlijke hulpbronnen dan dierlijk vlees. Zo vereist de productie van een Beyond Burger in de VS gemiddeld 99% minder water, 93% minder land, bijna 50% minder energie en veroorzaken deze producten 90% minder uitstoot van broeikasgassen dan een Amerikaanse beefburger (ca.113 gram), zo blijkt uit onderzoek van Life Cycle Analysis uitgevoerd door de University of Michigan.

Perfect voor de grill

Nieuwsgierig naar plantaardig vlees en wil je zeker weten dat je het op de lekkerste manier bereidt? Verwarm de barbecue altijd voor met de deksel erop, zodat de rook circuleert. Die dringt dan helemaal in het plantaardige vlees door, wat de smaak ten goede komt. Bovendien is het dan sneller gaar, dus je bespaart tijd en brandstof.

Beyond Meat burgers zijn perfect geschikt voor de grill: je kunt ze het best grillen boven een open vuur gedurende ongeveer 3 minuten per kant op middelhoog vuur. Bak ze tot een interne temperatuur van 74°C is bereikt. Als je van een beetje grill-lijnen op je burger houdt, bak deze dan iets langer.

Goed gekruid

Kies je voor de Beyond Sausage, dan bak je die het beste op laag tot middelhoog vuur – blijf draaien terwijl je het bakt, dat duurt ongeveer 9-11 minuten. Leg het worstje daarna in een hotdogbroodje & top af met je favoriete kruiden. Probeer bijvoorbeeld piccalilly, mosterd, gegrilde uien of jalapenos pepers.

Beyond Mince (plantaardig gehakt) is erg lekker gekruid en gewikkeld op een lange houten of roestvrijstalen spies voor de grill. Bak de spies op middelhoog vuur – 1-2 minuten per kant, afhankelijk van de dikte (de interne temperatuur moet altijd 74°C zijn). Serveer met tabouleh, plantaardige knoflook feta, verse tomaten en komkommer om je gasten extra blij te maken.

Vergeet je gerecht niet te kruiden: voeg je eigen kruidenmengsel toe en marineer je plantaardige vlees. Bonustip: marineer na het koken. Week het plantaardige vlees na het grillen in een saus en verwarm het vlak voor het opdienen weer op de grill. Om je vingers bij af te likken!

Het onderzoek van Beyond Meat uit dit artikel is uitgevoerd in mei 2022 door het onderzoeksbureau One Poll onder 2000 Nederlandse volwassenen die in het afgelopen jaar hebben gebarbecued.