Achter de Schermen: hoe ziet jouw ideale kerstviering eruit?

Daar is ‘ie dan, eerste kerstdag! Een dag in het jaar waar veel mensen naar uitkijken, want gezelligheid, cadeautjes, lekker eten en je dierbaren om je heen. Het is dit jaar misschien even anders, vanwege het advies om niet te veel mensen uit te nodigen, maar dat betekent niet dat het niet gezellig kan zijn. Wel heeft dat voor iedereen een andere betekenis. In onze rubriek Achter de Schermen lees je wat kerstgezelligheid betekent voor onze redacteuren.

Regelmatig leggen we onze schrijvers een andere vraag voor. Deze keer is dat: ‘hoe ziet jouw ideale kerstviering eruit?’ Deze keer beantwoorden verslaggever Erik, redacteuren Julia, Daisy, Pierre, Pim en Quirine, stagiaire Esther en eindredacteur Roos de vraag. We wensen jullie fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!

'Eeuwig brakke Eerste Kerstdag' „Mijn ideale kerstviering is eigenlijk niet tijdens kerst. Het samenzijn met de familie is helemaal prima hoor. En leuk. En lekker. Maar ideaal is het als op Kerstavond onze vrienden-stapavond staat gepland. Dat staat ‘ie al jarenlang, vaste prik. Maar nu zit het er door de coronamaatregelen voor de tweede keer niet in. Ideaal wordt het dus niet, maar goed. Voor de 24ste december staat nu een vrienden-lunch gepland. Prachtig dat we daar allemaal vrij voor nemen, maar nogal oubollig als je dat afweegt tegen al die andere jaren. Het gaat om zes gasten die ooit vertrokken uit een boerengat en nu allemaal in Amsterdam wonen. Met die zes houden we de ‘wij zitten in kroeg terwijl de rest van Nederland in de kerk zit-avond’. Niet helemaal waar natuurlijk, maar het beestje moet een naam hebben. Omdat dat om 17.00 uur begint en de volgende dag eindigt, zal ik je verdere details besparen. Zelfs die eeuwig brakke Eerste Kerstdag hoort bij het ideale plaatje.”

'Klink ik als de mopperende boze buurvrouw?’ „Dat we een vreemd jaar achter de rug hebben, heeft mijn kijk op de feestdagen veranderd. Waar ik voorheen kerstavond linkte aan de traditiegetrouwe borrel met mijn vrienden, eerste kerstdag in het teken stond van een groot familiediner aan een flamboyant gedekte tafel en ik me tweede kerstdag volpropte tijdens de kerstbrunch, is daar iets veranderd. Ben ik pessimistisch als ik eerlijk toegeef dat ik dit jaar gewoon even niet zo veel met kerst heb? En dat ik eigenlijk ook prima onderuit gezakt op de bank kan ploffen tijden, met een zak Lays Patatje Joppie (ook een soort kerstdiner). Of klink ik dan te veel als de mopperende boze buurvrouw? Ik leerde dit jaar dat geluk in kleine dingen schuilt en ik van geluk mag spreken met mijn veilige harem aan dierbaren. Het liefste ben ik met kerst met mijn harem. Dat hoeft niet aan een lang gedekte tafel, dat mag ook met Lays Patatje Joppie. Net als iedere andere dag van het jaar.”

'Heel burgelijk, maar hoort écht bij kerst' „Mijn ideale kerst bestaat uit kerstavond met veel cadeautjes onder de boom. Heel de avond uitpakken onder het genot van een wijntje en tussendoor het ouderwetse gourmetten. Heel burgerlijk, maar ik vind dat dus écht bij Kerstmis hoort. Verder zou het leuk zijn als we nou eindelijk weer eens een witte kerst zouden hebben. Eerste kerstdag opstaan met een goed ontbijt en daarna door de sneeuw door Amsterdam wandelen of met een rondvaartboot en warme chocola door de stad varen. Op tweede kerstdag zou mijn ideale dag er zo uitzien: een enorm diner met vrienden en vrienden van vrienden (zo’n 100 man); thema Black Tie. Dineren met zijn allen en de avond afsluiten met een dik feestje. Helaas is dat nog nooit gebeurd. Niet alleen vanwege corona: iedereen heeft altijd familieverplichtingen…”

'Playlist met ruim 2000 topnummers' „Over mijn ideale kerstviering kan ik kort zijn: lekker eten, familie en mijn playlist met ruim tweeduizend kerstnummers. Ja, ik heb een Kerst Top 2000. Daarin staat Fairytale Of New York van The Pogues met Kirsty MacColl ieder jaar op nummer 1. Ik heb ook een afspeellijst gemaakt met ruim 200 kerstliedjes, van bekend naar minder bekend of zelfs onbekend. Genieten.”

'Samen, feest en eten' „Mijn ideale kerstviering is als volgt: op kerstavond ben ik het liefst met mijn vriendinnen. Iedereen een hapje en drankje mee en de hele avond kletsen en dansen. Om vervolgens eerste kerstdag half brak te beginnen met een wandeling door het bos. Na de wandeling eindigen we in een koffietentje om daar te genieten van een lekkere cappuccino met een groot stuk taart. Daarna naar huis, even optutten, en dan naar de familie. Samen eten, spelletjes doen en bijkletsen. Op mijn ideale tweede kerstdag slaap ik uit en bak ik pannenkoeken als ontbijt. Ik doe de hele dag rustig aan en ga rond 18.00 uur naar mijn vriendinnen om ons klaar te maken voor het leukste feestje van het jaar: Dieka! Met z’n allen in een ‘feestbus’ naar Markelo om vervolgens de hele nacht te dansen. De ideale kerst voor mij in drie woorden is: samen, feest en eten.”

'Veel, goed eten en wijn' „Kerst draait voor mij niet om cadeaus, en dat is altijd zo geweest. Als kind vond ik cadeaus leuk, zeker, maar dat is in de loop van de tijd steeds verder afgenomen. Zeker als je als volwassenen cadeaus aan elkaar geeft. Dat kost óf veel geld óf je krijgt troep. Nee, waar kerst voor mij om draait, is eten. Veel. Er mag ook zeker flink wat wijn (en dergelijke) bij komen kijken. Maar voor mij geen kalkoen of rollade (want ik ben zo’n irritante vegetariër), maar juist een Indische rijsttafel, een van de specialiteiten van mijn moeder. Of echt goede, het-doet-pijn-zo-pittige roti, van mijn vader. Met als dessert bijvoorbeeld sticky toffee pudding (die komt weer uit mijn koker). De kerstdagen eindigen voor mij het liefst in een foodcoma.”

'Kerst bij de (schoon)familie voelt absoluut niet verplicht' „Voor mij is het geen kerst zonder de Top 2000. Dat is echt onderdeel van mijn kerst geworden en staat praktisch de hele dag op. Het ziet ernaar uit dat het Top 2000 café dit jaar niet fysiek bezocht kan worden vanwege de maatregelen. Ontzettend jammer, want naar de live televisie-uitzendingen vanuit dat café kon ik echt uren kijken. Zo gezellig om die op de achtergrond op te hebben staan. Het is dan echt alsof je zelf in het café staat. En een ideale kerst kan (nee, niet verrassend) voor mij niet zonder op bezoek te gaan bij (schoon)familie. Ik kan me daar al weken op verheugen: lekker lang tafelen en cadeautjes aan elkaar geven. En het natuurlijk uitgebreid over de muziek in de Top 2000 hebben. Heerlijk toch! Doordat het zo vroeg donker wordt en vaak niet al te lekker weer is, kun je het binnen extra gezellig met elkaar maken. Je ziet nog weleens verhalen langskomen van mensen die kerst bij hun familie vieren en daar geen zin in hebben. Hoe overleef ik kerst bij mijn (schoon)familie, hoor je dan, maar dat heb ik nooit begrepen. Voor mij voelt samenkomen met kerst in ieder geval absoluut niet als een verplicht nummertje.”

'Glitterjurkjes en heel veel wijn' „Mijn ideale kerst? Dit jaar is dat er een met mijn vrienden. Toevallig stuurde ik een tijdje terug een berichtje in onze groepsapp. ‘Hebben jullie kerstavond nog vrij, en zullen we dan samen een kerstdiner doen?’. Normaal breng ik kerstavond met mijn familie door, maar door aanhang en verplichte bezoekjes aan schoonouders valt daar de boel een beetje uit elkaar en vieren we het op tweede kerstdag. Daarom mijn last-minute idee om kerst eens een keer met vrienden te vieren, iets wat me al heel lang leuk lijkt. Normaal moeten we drie maanden plannen voordat we allemaal tegelijk kunnen, nu had iedereen kerstavond wonderbaarlijk genoeg vrij. Dit wordt een kerst met glitterjurkjes en heel veel wijn en dat is precies waar ik zin in heb.”

