Achter de schermen: hoe gaat de Metro-redactie werkstress tegen?

'Ram het eruit'

„Je kent het wel… Je zit de hele dag voorovergebogen achter je laptop, klapt een broodje tussendoor naar binnen en je telefoon blijft rinkelen. Door dat thuiswerken kom je veel te weinig buiten en mis je zelfs het loopje naar de koffieautomaat. Soms klap ik mijn computer na een werkdag dicht en voelt alles stijf, stram en stroef in mijn lijf. Mijn hoofd zit vol en mijn lontje tegenover vrienden en familie wordt steeds korter. Als mijn moeder dat bij me herkent, adviseert ze altijd één ding: „Ram het er maar even uit”.

Het is niet zo dat ik aanmoedig om iedere willekeurige voorbijganger een hoek te verkopen of je partner spontaan een schop te geven. Maar een werkdag van je afslaan is de ultieme ontstresser. Train eens mee met een kickboksles, koop een bokszak of stomp gewoon even lekker in een kussen. Geloof me, na even flink van je afmeppen, komt er ruimte in je hoofd en is alle spanning uit je lijf verdwenen.”