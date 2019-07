Einstein of Bin Laden?

Er is nog nooit iets goeds uit het islamitisch onderwijs gekomen en daarom gaan we natuurlijk door met islamitische scholen in Nederland. Als je er maar genoeg neerzet, moet er uiteindelijk toch ooit een Einsteintje bovendrijven. Dat de kans groter is op een Bin Ladentje (of meerdere Bin Ladentjes), wordt natuurlijk in alle toonaarden genegeerd. Want discriminatie. Want racisme.

Islamitische scholen zijn een cultuurverrijking van ons polderland (#not). Het toonbeeld van ons liberalisme. Geen hond die er op zit te wachten, behalve politici. Maar wat voor goeds kan er komen uit scholen die kindertjes scheiden – behalve welgeteld niets? Binnen de schoolmuren vindt de segregatie van jongetjes en meisjes plaats, buiten de schoolmuren die van moslimkindjes van Nederlanders. Nederlandse kindjes zijn sowieso haram, ze geloven niet in Allah en eten varkensvlees. De meisjes zijn voorbestemd te hoereren, de jongens zijn watjes. Homo, zo je wil. Islamitische ouders die niet willen integreren, die alleen maar willen profiteren van onze samenleving – inclusief rechten en uitkeringen – sturen hun kindjes naar deze scholen. Scholen waarop kinderen geïndoctrineerd worden in hun wereldbeeld. Alleen al omdat ze zien dat jongens in jurken rondlopen en meisjes een hoofddoek dragen. Scholen waar ze leren dat ‘zij’ anders zijn. Scholen die buiten de Nederlandse samenleving staan – omdat ook dat een recht is volgens onze vrije rechtsstaat.

Dat door recht op vrijheid van onderwijs een angstaanjagende islamitische islamitische parallelle samenleving wordt gecreëerd in ons Nederland, raakt politici niet. Waarom zou het ook, zij en hun kinderen wonen ver weg van deze werkelijkheid; als je het niet ziet, bestaat het niet. Dat we door die islamitische scholen onze eigen vijanden voeden, groot maken en ook nog financieren, wordt ontkend.

Vandaar dat minister Slob de komst van een islamitische school afdwingt in het Westland. De Westlanders willen het niet, integreren begint immers op school, dus nergens voor nodig die onzin. In Den Haag denken ze er anders over. Die islamitische school moet en zal er komen. Want Nederland en het Westland in het bijzonder, heeft er blijkbaar profijt van dat ‘kinderen contactgestoord worden opgevoed naar de andere sekse toe’, zoals oud-leerlingen van zo’n school zeggen. Dat kinderen menen dat niet-moslims naar de hel gaan. En dat ouders het prima vinden dat schoolresultaten onder de maat zijn, examens gejat worden en die hele omgeving een mini-samenleving is, precies zoals we ’m niet willen in Nederland. De islam is een godsdienst waar moslims in islamitische landen al godsgruwelijk veel last van hebben, waarom moeten we dat voeden in Nederland Arie Slob? De islam heeft geen Einstein voortgebracht. Wel een Bin Laden. Een Mohammed Bouyeri. Een Redouan Taghi. Een Saban Baran. En alle hoofddoekjes bij de Publieke Omroep. Dat de grenzen openstaan en de verloren mensheid hierheen komt is één ding meneer Slob. Maar om binnen onze eigen landsgrenzen ook nog toekomstige vijanden op te leiden, moet toch zelfs Christenen te ver gaan.