Sinds ik aan doorgaand vaarwater woon, zou ik graag een boot bezitten. Met de gearriveerde zomer en de zonnige dagen zit ik vaak aan de kade en zie ik de pensionado’s in hun plezierboten voorbij tuffen. Achterover leunend of wat ongemakkelijk op een kussen. Want een boot is nooit echt comfortabel. De mannen hebben standaard een ontbloot bovenlijf en een sjofel petje, de vrouwen vrijwel altijd een te grote rieten zonnehoed. Allebei steevast met een glas van het één of ander aan alcohol in de hand. Dat leek mij allemaal ook wel wat.

En als iets je wel wat lijkt, dan moet je eens gaan kijken of het ook binnen jouw handbereik ligt. Het leek me ook mooi om te zeggen tegen mensen: ‘Kom je zaterdag mee een stukje varen op mijn boot?’ Na een kleine zoektocht op de gebruikelijke tweedehands websites, vond ik een gammel exemplaar dat dicht bij mij in de buurt te koop stond. Een gammel exemplaar ja, want ik was er al snel achter dat schitterende sloepen en prachtige jachtjes alleen voor de pensionado’s zijn weggelegd, met zogezegd bergen aan liggende gelden, een vakantiehuis in Frankrijk en een huis in Nederland met overwaarde. Voor mensen zoals ik zijn er de gammele exemplaren.

‘Hij drijft momenteel niet’, zei de man van de boot aan de telefoon, ‘als je ’m nu in het water legt, zinkt ’ie meteen.’ De droom van een boot dreef verder weg. Maar goed, ik zag mezelf nog steeds met een glas wijn over het water tuffen, dus ik maakte een afspraak voor een bezichtiging.

Op een morsig industrieterreintje trof ik de man van de boot. Een man van recht toe recht aan, geen smalltalk, geen handen schudden. De man denderde een loodsdeur open en daar lag hij. Oranje. Op de voorkant was de naam nog vaag te lezen. CLAUS. ‘Voor driehonderd euro mag je ’m meenemen, maar d’r zit dus een gat in de romp, dus drijven ho maar.’ Alles in me wilde ’m hebben. Maar ik deed het toch maar niet. De dag erna zat ik weer aan het water. Ik was nog niet bereid het op te geven. Op een dag zal ik mensen vragen of ze zaterdag mee komen varen op mijn boot.