Boekenrubriek: de perfecte boeken voor aan 't strand

Tekst: Thomas Heerma van Voss

Thomas Rueb – Laura H.

De zomer is begonnen, ook uw vaste boekencolumnist gaat met vakantie. Daarom drie boekentips voor aan zee of op de camping, in het vliegtuig of in een afgelegen Airbnb.

„Laura, wat bezielde je?” Met die vraag begint NRC-journalist Thomas Rueb aan dit vuistdikke, bekroonde onderzoekswerk: hij verdiepte zich in het leven van de Nederlandse Syriëganger, oftewel ‘kalifaatmeisje’ Laura H.. In dit boek doet hij daar zeer behendig verslag van. Een heerlijk, door cliffhangers en tijdssprongen gedreven geheel, een mengsel van thriller, biografie, reisverhaal, psychologische studie en journalistieke reconstructie. Heel sterk gedaan, zeker omdat het tempo nergens inzakt. Het is lang geleden dat ik over zo’n serieus, op het oog bijna uitgekauwd onderwerp met zo veel gemak en bewondering las. Laura H. werd recent ook nog eens bekroond met de prestigieuze Brusseprijs en verdween in een aantrekkelijk nieuwe uitgave. Een ideaal zomerboek.

Joris van Casteren - Moeders lichaam

Nog meer verhalende journalistiek, voor mensen bij wie Laura H. niet in de vakantiekoffer past: het boeiende, fascinerende Moeders lichaam. Eind 2015 staan er twee agenten voor de deur van een stinkend huis in het Zuiden van Nederland. Pieter van der Molen, een kinderloze vrijgezel van in de 50 die daar alweer jaren met zijn moeder woont, krijgt een vraag waarvan hij hoopte dat niemand hem zou stellen: waar zijn moeder is. Dood en in huis weggemoffeld, blijkt algauw – al meer dan twee jaar. Zodat de volstrekt geïsoleerde zoon wel alle uitkeringen zou blijven ontvangen. Joris van Casteren beet zich voor dit boek vast in deze markante zaak, en deed dat zoals we van hem gewend zijn: door middel van een vlot lezende, kalm opgetekende en langgerekte reportage, waarin hij eigen onderzoek, reisjes en interviews moeiteloos combineert. Piet zelf komt uitgebreid aan het woord, maar ook mensen uit zijn omgeving. Was dit gewoon een wereldvreemde die de laatste belofte van zijn moeder inloste? Moet dit hem juridisch worden nagedragen? Knap boek, vooral doordat het zonder oordeel of veroordelende blik is geschreven.

Bregje Hofstede – Drift

Een van de betere romans van het jaar. Het soort roman dat ikzelf ook graag ooit zou schrijven. Levendig, ambitieus en genadeloos. Drift draait om een aflopende liefde – of eigenlijk: om een liefde die al afgelopen is, er zijn alleen nog brokstukken over. Hoofdpersonage Bregje – onvermijdelijk verwant aan schrijfster Bregje Hofstede (1988) – loopt weg bij haar echtgenoot om haar leven te overdenken, en in de daarop volgende weken kan ze maar niet uit haar hoofd ontsnappen. Alles komt in flashbacks en overpeinzingen langs: hoe zij en deze grote jeugdliefde elkaar ontmoet hebben, hoe wild ze seks hadden, hoe ze trouwden en een steeds verstikkender leven opbouwden in Brussel. De roman zit vol met tijdswisselingen (erg geslaagd), beeldspraak (veelal raak), symboliek (soms wat overdadig) en essayistische terzijdes (interessant). Van begin tot eind heeft de taal een grote, stuwende kracht. Kortom: een boek waarvan je aan alles voelt dat de auteur het moest schrijven. Zowel een prachtig monument voor de grote liefde als een keiharde afrekening.