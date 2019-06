Meer of minder?

Op weg naar een bruiloft in Friesland reden we met 130 kilometer per uur over de Afsluitdijk. De zon schitterde tussen wat flarden wolken over het water. Hoge luchten, rechte lijnen. Een door mensen gemaakt aangezicht. Links de zee, rechts het meer. Cornelis Lely, de man die op de kaart van Nederland ergens in 1891 deze lijn dwars door het water tekende, moet een gekke man geweest zijn, want het is een vreemd ding, die Afsluitdijk. Het voelt heel onnatuurlijk aan. Verlost van de onvoorspelbaarheid van het water door een rechte lijn in zee. Geen onverwachte watersnoodrampen meer. Ik bewonder de mannen en vrouwen van die tijd om hun ‘fuck it, we gaan het gewoon doen’-mentaliteit. Het bijna heilige geloof in de complete maakbaarheid van de wereld. Kan ons die zee wat schelen, we zorgen gewoon zelf wel even dat we er geen last meer van hebben.

De dijk zelf nooit 'af' gezien

Lely heeft zelf nooit de voltooide dijk gezien. Hij stierf kort voor de voltooiing. Dat vind ik jammer voor die man. Ergens in het midden tussen Noord-Holland en Friesland staat wel een flink standbeeld van ‘m, dat uitkijkt over zijn dijk. Wapperende lange jas, blik op oneindig. Een figuur van on-Nederlandse statigheid. Het is meer de statigheid van een Amerikaanse president van vroeger.