Influencen in een veld met bloemen

„The flowers are sooooo pretty”, zegt een influencer in een video op Instagram.„In my next Insta story I’m going to show you where exactly the flower fields are.”

Naast haar Instagram-pagina, runt ze een ’fashion, travel and lifestyle blog’. En ondanks het Engels, is ze gewoon Nederlands. Maar goed, die meer dan 17.000 Instagram-volgers moeten haar natuurlijk wel kunnen verstaan tijdens het influencen.

Ze postte eerst als teaser een foto van vorig jaar - paars bloemenveld, paarse jumpsuit, paars tasje en semi-nonchalant wegkijkend zoals alleen de echte Instagram-grootheden dat kunnen. Een dag later volgt er eentje in een veld met roze bloemen, haar kleding weer volledig ton-sur-ton met de omgeving. 988 likes heeft de foto tot nu toe opgeleverd. Inclusief eentje van mij. Want laten we eerlijk zijn, die ’flowers’ zijn wel echt ’soooo pretty’.

Inmiddels staat in haar story de volledige route. Keurige satellietfoto’s ter illustratie. Aan de lichtblauwe letters te zien, is dit in Sassenheim. Op de volgende foto heeft ze een roze cirkel gezet om een kavel met de tekst „the pink flowers are here.” Duidelijk. Dankzij streetview kan ik nog net niet naar binnen kijken bij het enige huis dat de weg van het zo begeerde bloemenveld scheidt. Ook de straatnaam is duidelijk te zien. ’Hoe zouden de bewoners zich voelen?’, vraag ik me ineens af. En hoe is ze daar precies gekomen? Gewoon aangebeld van ’zeg, ik heb heel veel volgers op Insta, mag ik even binnendoor naar het veld achter jullie huis lopen?’ Of zal het kwestie geweest zijn van: jurk omhoog hijsen, aanloopje nemen, en snel dat tulpenbed in?

Het lijkt erop dat ze de nieuwe campagne van de Bollenstreek nog niet heeft gezien. Om te voorkomen dat mensen de tulpenvelden in lopen om foto’s te maken, zijn er namelijk dranghekken, banners en borden geplaatst met daarop de tekst ’Enjoy the flowers, respect our pride’. Speciaal in het Engels voor toeristen. En voor Nederlandse influencers met travel & lifestyle blogs. Daar komen nu ambassadeurs bij, lees ik deze week bij de NOS. Die staan voortaan op drukke dagen bij de kwekerijen, zodat de bloemen niet kapot worden getrapt. Vandaag volgt er een extra overleg. „Met name de Aziaten gaan met fiets en al de velden in”, vertelt de coördinator van dit project aan het nieuwsprogramma. „Toeristen gaan erin liggen.” En hier en daar een influencer, dus.

Jeetje.

Toch zat ook ik zondagmiddag op de fiets naar het Amsterdamse Bos. Zo’n drie weken per jaar staan daar de Japanse kersenbloesembomen in bloei. Ik zag het al helemaal voor me: heerlijk een middagje in de natuur, lekker weg in eigen stad - en meteen een mooie foto voor Instagram. Ik geef het eerlijk toe. Na twintig minuten kwamen we verkeersleiders en borden tegen, daarna fietsen die lukraak in het gras waren geparkeerd en bij aankomst sloten we aan in de rij en schuifelden we stap voor stap vooruit om het natuurgebied te betreden.

De Instagram-foto heeft inmiddels honderden likes gekregen. Leuk. Nu maar hopen dat het bos het ook een beetje heeft overleefd.