Islamitische moordenaars

Het motief terrorisme gaf de opsporingsdiensten meer bevoegdheden, maar het is niet uitgesloten dat de Turkse Gökmen Tanis drie doden op zijn geweten heeft omdat hij geheel volgens de nieuw Nederlandse traditie eerwraak wilde plegen.

Nederland telt jaarlijks ruim vijfhonderd eerwraakslachtoffers. Een mooi woord voor slachtoffers van de islam. Om specifiek te zijn: vrouwelijke slachtoffers van de islam. Vijfhonderd vrouwen in Nederland worden jaarlijks mishandeld, ontvoerd of vermoord door een man in hun directe omgeving; echtgenoot, broer, vader, zwager en godbetert zoon.

Mishandeling en moord door mannen, islamitische mannen, die menen dat zij het recht hebben om de vrijheid van een vrouw te beknotten tot de dood erop volgt. Mannen, islamitische mannen, die menen dat een vrouw hun bezit en eigendom is. Mannen, islamitische mannen, die genoegdoening halen uit het mishandelen, ontvoeren of vermoorden van anderen, in het bijzonder vrouwen.

De reflex die nú opkomt bij zelfgenoegzaam Nederland is: hoe dúrf je zoiets op te schrijven. Hoe háál je het in je hoofd om deze feiten hardop te benoemen? Tweede poging: Gökmen Tanis was een islamitische man, een Nederturk die meende op klaarlichte dag mensen te moeten vermoorden in een volle tram. Terrorisme. Geen eerwraak. Is de islamisering van Nederland in wezen niet een ander woord voor terrorisme?

En wie is hier de terrorist? De man die de trekker overhaalt of de politicus man/vrouw die het faciliteert? Of zo’n islamitische moordenaar nou een vrouw vermoordt omdat ze niet gehoorzaamt of ‘ongelovigen’ omdat ze ongelovig zijn: hij blijft een islamitische moordenaar die handelt vanuit islamitische motieven. Een islamitische moordenaar die de Nederlandse overheid gefaciliteerd en gecreëerd heeft met verblijfsvergunningen, nationaliteiten, scholen, moskeeën, internaten, anti-discriminatiemeldpunten en godbetert overal hoofddoekjes die om repsect eisen – nee, geen respect. Dat krijgen ze niet uit hun strot.

Natuurlijk ben ik deze mensen zat, natuurlijk ben ik hun faciliteiten zat en natuurlijk zitten er ook moslims onder de slachtoffers van zo’n islamitische moordenaar. Maar ik ben vooral de politici zat die niet anticiperen op onze toekomst waarin islamitische mannen toenemen omdat wij ze niet beperken, maar meer meer meer faciliteren. Ik wil geen toekomst waarin meisjes niet meer veilig over straat kunnen omdat het meisjes zijn. Hel, dat is geeneens een toekomstscenario het is de werkelijkheid. Gisteren zijn drie mensen omgekomen omdat een islamitische man bepaalde dat er geschoten moest worden in een tram.

Morgen hebben we de kans om te stemmen op politici die óók een veilige toekomst willen. Waarbij veilig niets te maken heeft met het klimaatgedram over warmtepompen, van het gas afgaan, elektrisch rijden of CO2-uitstoot beperken, maar álles met het voorkomen van nog meer slachtoffers door islamitische moordenaars. Stem op partijen die wél durven te benoemen dat terrorisme en eerwraak uit de koker van islamitische mannen komen. Want als we het niet schaffen om islamitische moordenaars tegen te houden, zullen er nog veel, veel meer slachtoffers vallen.