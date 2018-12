The Year of ongevraagd advies aan The Woman

Als je écht depressief de feestdagen in wil gaan, raad ik je aan om goed de kranten door te nemen. Waar we - als mens in het algemeen en als vrouw in het bijzonder - het hele jaar al zijn doodgegooid met ongevraagd advies over lijf, kleding en gedrag, zetten de media deze laatste dagen van het jaar nog even extra in op maximaal shamen. Via tips om ‘het risico op gewichtstoename’ tijdens de kerstdagen te voorkomen, bijvoorbeeld. Een kleine Christmas pudding is namelijk al ‘1280 kilocalorieën, die je verbrandt met bijna twee uur hardlopen’. Gelukkig bestaat er volgens een Brits onderzoek een manier om de ‘december-vetaanwas’ van een (1) kilo te stoppen. Want stel je voor dat je zorgeloos zou genieten van al het lekkers dat ter tafel komt! Brrr. Het advies? ‘Weeg jezelf liefst iedere dag, maar zeker tweemaal per week.’ Uhm. Nee, bedankt.

Ook onze sportvrouwen kregen deze week - met naam en toenaam - ongevraagd advies over hun uiterlijk. Woensdag werden zij geëerd om hun uitzonderlijke prestaties op het Sportgala in Amsterdam. Ondanks de commotie rond de nominaties, toch iets om naar uit te kijken, zou je denken. Niets bleek minder waar. ‘Gespierde ledematen in lange galajurken: het oog zelden elegant’, kopte een krant. Je zou maar één seconde niet elegant zijn als vrouw. Heftig. Ook dit risico moest bestreden worden met tips - en met termen als ‘ouwelijke jurk’, ‘futloos kneuterhaar’ en, jawel, ‘beenpositioneringsissues’. Die tips zijn overigens alleen voor de vrouwelijke sporters. Mannen mogen het, zoals altijd, gewoon lekker zelf weten.

Volgens The New York Times is 2018 The Year of The Woman. Ik zou het eerder The Year of het ongevraagd, dubieus en soms zelfs gevaarlijk advies aan The Woman willen noemen. Want jeetje, wat moesten we weer veel dit jaar: in januari beginnen aan die summer body, in september aan de wintervariant. Ook de ‘zomervagina’ (spuiten met insectenspray!) was een must, waarna de ‘wintervagina’ (niet in een bubbelbad!) natuurlijk niet kon achterblijven. We moesten aan de ‘toblerone tunnel’ (een driehoekje van lucht tussen je slanke dijen), en anders wel aan de ‘thigh gap’ (een rondje tussen je slanke benen). En o wee als we drie keer dezelfde jurk aanhadden naar een gala… En dan was er natuurlijk ook #MeToo. Dat was lastig. Voor mannen dan, hè. Die mochten in artikel na artikel uithuilen over hoe moeilijk het toch is om anno 2018 te flirten met de vrouwtjes.

Míjn goede voornemen voor 2019 is om niet meer in discussie te gaan over wat gewenste en ongewenste intimidaties zijn. Maar gelukkig wil de gemeente Rotterdam mannen een eindje op weg helpen. Daar is woensdag namelijk de eerste man veroordeeld voor straatintimidatie. Hij viel maar liefst acht verschillende vrouwen lastig, inclusief kansloze verwensingen en ‘kusgeluiden en gebaren’. En dat mag dus niet meer. Nadat hij zijn straf hoorde, een voorwaardelijke geldboete van 200 euro, sprak hij de magische woorden: „Ik wist niet dat het strafbaar was. Ik zal het nooit meer doen.” Heel goed, jongen. Dat biedt hoop voor 2019.