Niet iedereen heeft een geel hesje aan

Het is smerig om te zien hoe snel de gele hesjes gekaapt worden. Als zelfs premier Rutte zegt dat we „allemaal een geel hesje aanhebben”, weet je dat de beweging in de knop al gebroken is. Nee, Rutte, jij niet. Jij hebt gewoon je stropdas en jasje met plaknaden aan.

We hebben in de crisis veel moeten bezuinigen; sociale voorzieningen zijn definitief uitgekleed, culturele subsidies verminderd. En nu we er doorheen zijn, zien we vooral dat de rijken rijker zijn geworden. We hebben in een neoliberaal ideaal geloofd om ons erdoorheen te slepen en plukken daar nu de uitgedroogde vruchten van. Ja, ook ik ben daar boos over.

Deze week werd duidelijk dat Nederland de uitstootvermindering van 25 procent ten opzichte van 1990 niet gaat halen, niet eens bijna. En ja hoor, daar zien we Sybrand Buma de gele hesjes met het klimaat verbinden, zoals we dat ook in Frankrijk terugzien, waarbij de stijgende dieselprijzen een groot probleem zijn voor mensen in de minima die veel moeten reizen voor hun werk. „Dat zijn echte mensen met echte zorgen over hun echte leven.”

Het is hol kameraadschap dat Buma biedt. Het probleem is dat de bezuinigingen vooral aan consumenten worden doorberekend die dat terugzien in stijgende benzine- en gasprijzen, maar de bedrijven blijven grotendeels buitenspel. Die spelen kwartet met emissierechten en betalen nauwelijks belasting.

Dus Sybrand, kunnen we het nog eens hebben over dat voorstel om de energiebelasting aan te passen, zodat de lagere inkomens gespaard worden, terwijl de bedrijven extra belast worden? Daar hebben jullie namelijk vorige maand tegen gestemd als CDA.

De luchtvaartindustrie, één van de grotere vervuilers momenteel, is ook zo’n voorbeeld. De vakantievierder mag vanaf 2019 zo’n 7,50 per ticket meer betalen voor de bodemprijzen die het momenteel betaalt; maar extra belastingen voor de bedrijven zelf blijven vooralsnog uit. We kennen de horrorverhalen al van de belachelijke loonkosten die Ryanair betaalt aan zijn personeel (zo’n 5,20 per uur), maar we hebben het nauwelijks over wat ze uitstoten. Sommige vormen van uitbuiteconomie moeten we niet willen bedrijven, niet voor het milieu en niet voor de mensen.

De gele hesjes moeten zich niet laten paaien. Niet door klimaatontkenners. Niet door doorschuivers die zeggen dat China het milieu maar moet redden. Niet door politieke leiders die het grootkapitaal als enige echte Westerse waarde zien die beschermd moet worden.