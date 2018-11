Ziekenhuizen zijn letterlijk van levensbelang

Ik zie al helemaal voor me hoe het is gegaan.

’s Ochtends stond ze voor de spiegel en dacht: laat ik iets blauws aandoen. Een nieuwe jurk, van Jan Taminiau, want die maakt altijd prachtige dingen. Leuk. Maar er mist nog iets. Een doorzichtige, zwarte cape erbij, is dat te veel drama? Nee, joh. En door. Haar geföhnd, make-up on fleek. Hmm, wat nog meer? Sieraden! Parels! Diamanten! En dat is het moment dat ze hem uit de kluis haalt, afstoft en opzet. Heerlijk. Ze twijfelt even, maar gaat er gewoon voor. Doe ook maar die mooie, glimmende devant de corsage erbij, hoor. Laten we Iris geven wat ze graag wil.

Oke, dat laatste zal ze niet zo gedacht hebben, maar jeetje, wat was ze een plaatje in de White Drawing Room op Buckingham Palace. Sinds dinsdagavond iets voor negenen kan de populaire uitspraak You’re so extra definitief ingeruild worden voor You’re so Máxima. Want, laten we eerlijk zijn, er is maar één iemand die dit, op deze manier, in deze uitvoering, voor elkaar krijgt. Een voorbeeld voor ons allen.