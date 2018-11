Trek die boerka zelf aan

De grootste grap dit weekend was niet dat Halsema het vertikt om het boerkaverbod te handhaven in Amsterdam – ooit een politicus tegengekomen die wél handelt in het belang van Nederland, vooruitgang of vrouwen? – maar dat gemeenten de grond onder het eigen huis willen kopen om huiseigenaren te helpen om bijvoorbeeld een warmtepomp te kopen en hun huis te isoleren.

‘Tijdelijke erfpacht’ wordt de constructie genoemd, een ander woord voor dubbele diefstal van je portemonnee. Heel de wereld blijft aan het gas, maar wij niet. Ondertussen zijn HR-ketels gewoon te koop en is de opbrengst van de warmtepomp niets noppes nada. En ja, ik heb het laten uitrekenen (nieuw huis hé, dan overweeg je rare dingen). Op de 1500m3 die mijn huis telt, zou me dat over twintig jaar 300 euro besparen. Op jaarbasis! Dat is minder dan 25 euro per maand, of, om in Ebru-termen te blijven: een lunch per maand. Voor de 30k die ik bespaar door géén warmwaterpomp te kopen, kan ik twintig jaar lang élke week één keer buiten de deur lunchen. Bovendien houdt een politicus zich nooit aan haar/zijn woord en is een tijdelijke maatregel nooit tijdelijk. Over dat kwartje van Kok zijn columns volgeschreven, maar de benzine is er nooit goedkoper van geworden. Duurder, dat wél.

Dat het wantrouwen jegens politici alleen maar groter wordt door hun eigen domme maatregelen, lijkt de jongens en meisjes die betaald worden door belastinggeld niets te kunnen schelen. Ze zouden zich met de toekomst van Nederland bezig kunnen houden – en nee, dat is van het gas afgaan níet. Makkelijker is het om de letters I Amsterdam te verwijderen. Of het boerkaverbod niet te handhaven. Dat Halsema en islamitische Amsterdammers niet boven de wet zouden horen te staan, is PR-praat van VVD’ers. Dijkhoff en Visser (wie? Die ene van Defensie, de staats) pakten hun momentjes, wetende dat Halsema dit toch wint. Zeker nu Rotterdam en Utrecht hebben aangegeven eveneens het boerkaverbod niet te handhaven. De boven-ons-gestelden shoppen uit regels en wetten? Zo is er wel capaciteit om parkeerboetes uit te delen én fietsers zonder licht te bekeuren, maar niet om het ondermijnen van de rechtsstaat tegen te gaan.

Handhaving van het boerkaverbod getuigt van visie op Nederland over dertig jaar: wat voor samenleving zijn we dan, wat voor mensen leven hier, hoe staat het met onze vrijheid, gelijkheid en democratie in 2048? De kortetermijnvisie daarop is simpel: je haalt je kinderen van de zwarte school zoals Femke Halsema deed en je weigert het boerkaverbod te handhaven. Het negeren van de oorzaak waardoor mensen in een boerka rondlopen en je je kinderen níet op die zwarte school wil, leidt tot verval van dezelfde rechtsstaat. Het verwijderen van de I Amsterdam-letters leidt af van échte problemen zoals etnisch gerelateerd geweld. Je vraagt je bijna af of het soms is om burkaminnende en vrijheidhatende moslims niet op verouderde maar blijkbaar springlevende ideeën te brengen.