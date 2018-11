Pooier, ja dus?

De BMW 6-serie rijdt voorbij de Kiss&Ride-plekken naast Rotterdam CS, maakt een voorzichtige draai en stopt vrijwel recht tegenover mij. Waar ik de stoelverwarming aan heb, leunt de man opzichtig met zijn arm uit het raam. De kou heeft blijkbaar geen vat op zijn onwaarschijnlijke massa welvaartsvet. Zijn gouden horloge komt goed tot zijn recht. Vanachter mijn geblindeerde ramen zie ik hoe het type Turkse dorpsvrouw richting de auto waggelt. Hoofddoek, lange rok, zwaar overgewicht. De chauffeur zelf kijkt ongenaakbaar en woest uit het raam. Ondanks mijn geblindeerde ramen, wend ik mijn hoofd af. Creep.

In de thriller Eeuwig Donker van de Rotterdamse auteur Tjeerd Langstraat worden vrouwenhandelaren beschreven; álles aan deze man doet mij denken aan die types. Het contrast van de auto met de dorpsvrouw is groot. Het kan z’n moeder zijn, maar net zo goed z’n vrouw. Hoe zou zo’n man de kost verdienen? Hoe komt hij aan die auto (instapmodel 70k en dat wil niemand) en dat gouden horloge? Op Fred van Leer na, ook een Rotterdammer trouwens, ken ik niemand met een gouden Rolex. Van hem weet ik ook wat het moet kosten: 42k. #Hoedan, serieus #hoedan?

Als ik op Twitter hardop vraag wat voor beroep je moet hebben om zo’n auto te rijden en dito horloge te dragen, blijkt dat Nederland nogal wat moralistjes huist. Zo’n Turk kan best eerlijk zijn brood verdienen hoor! En z’n auto en horloge ook! Ongetwijfeld. Ik vraag me alleen af waarmee. Of ik me dat ook van een Nederlander zou afvragen?! Ehm. Ik ken redelijk wat vermogende Nederlanders en weet met welke legale business zij hun Duitsers en Range Rovers verdienen. Dus ja. Jaloers ben ik, wordt geroepen. Je kunt je ook niets meer afvragen tegenwoordig, want dat is precies wat ik doe: welk vak had ik moeten kiezen om dergelijk speelgoed te kunnen kopen? En de dooddoener natuurlijk: ’vervang Turk door jood en je weet hoe fout je tweet is.’ Oh ja joh? Ik zie het probleem niet.

Terwijl Turks én moralistisch Twitter een weekend lang valt over mijn tweet, geniet ik van het andere Rotterdamse uiteinde: de tentoonstelling over De Fabeltjeskrant. Ik was dol op meneer de Uil en durf te stellen dat mijn generatie Nederlands heeft geleerd dankzij hem en alle dieren uit Fabeltjesland. Echt waar? Echt waar. Echt waar meneer De Uil! Ondanks dat de tentoonstelling verlengd is, is het verrassend rustig. Degenen die wél aanwezig zijn, genieten zichtbaar - het ís ook leuk, de wandeling down memory lane. Terwijl ik de merchandise van vroeger bekijk die ik ongetwijfeld ook heb gehad, denk ik aan Nemr, die opgroeit in een asielzoekerscentrum. Ook zonder meneer de Uil heeft hij voortreffelijk Nederlands geleerd. Met als enig uitzicht uitzetting naar Irak. Alleen een pooier van de VVD mist de woorden om te concluderen dat het Nederlandse asielbeleid belachelijk en aan retesnelle herziening toe is. Dat gezegd hebbende: die man in die BMW leek trouwens verdomd veel op Klaas Dijkhoff.