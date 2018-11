Niet-blanke Piet

Het enige wat Sylvana, de anti-Zwarte Pietenbrigade en Kick Out Zwarte Piet tot dusver voor elkaar hebben gekregen, is dat ik opeens bij elke niet blanke Nederlander ‘Zwarte Piet’ denk.

Of het nou die stoere vrouw met vlechtjes is, of die sympathieke man die de deur openhoudt, mijn eerste associatie is: Zwarte Piet. Bedankt hé, stelletje oproerkraaiers. Ik bewonder niet de stijl en smaak van de vrouw, ik vraag me niet af of ik met die man mee zou gaan, maar zoals ik elke Turk die ik niet ken tot Erdoturk heb afgewaardeerd, is de niet-blanke Nederlander dankzij Sylvana en co opeens synoniem aan Zwarte Piet geworden.

Of zij zich gediscrimineerd voelen, vraag ik me af.

En sinds wanneer dan?

En of ze zich daar ooit over hebben uitgesproken.

Of juist niet. En waarom dan?

Wat de reacties waren – vroeger.

Hoe de reacties zijn – nu.

Of ze niet gék worden van die anti-Zwarte Pietenbrigade en Kick Out Zwarte Piet?

Of over het feit dat je je moet verantwoorden. Verdedigen.

Nou ja, je moet niets natuurlijk. Maar of ze het zo voelen.

Of ze vinden dat Zwarte Piet discriminatie is.

En dat ze blij zijn als Sinterklaas weer oprot naar Spanje.

Vooroordelen zijn bitches. Na mijn afstuderen mocht ik me bezighouden met Turkenzaken. Omdat ik daar zoveel verstand van had - quod non maar ja, vooroordelen hé? Maar marketing betaalde vet, leverde een vaste baan én hypotheek op. Kom daar nu nog maar ’ns om als zesentwintigjarige. De frame van ‘allochtoon met allochtonenonderwerpen’ is hardnekkig, of het nou in het bedrijfsleven of de media is. Inmiddels is er wat veranderd. Mensen met wie ik niet vergeleken wil worden, maar die een niet-Nederlandse komaf hebben, worden ingezet om ‘normale’ programma’s te presenteren, commentaren te leveren en wijvencolumns te tikken. Good for them. Als er één ding is wat mijn carrière toont, is het wel dat recalcitrantie weinig oplevert; degenen die braaf door de hoepel van de mainstream springen, komen er wel.

„Als je voor de troepen uitloopt, lopen er heel veel mensen achter je”, zei Marco Pastors me. „Vér achter je.”

De vraag is voor welke troepen je uit wil lopen. Dat vooral de oudere niet-blanke familieleden van die stoere vrouw en sympathieke man tegen vooroordelen en discriminatie zijn aangelopen, zal niemand ontkennen. Iedereen die ‘anders’ is, wordt argwanend bejegend, maar er wordt in Nederland niet bij voorbaat een deur gesloten. Ze gaan wat trager open, maar ópen gaan ze.

Dat wil zeggen: tot Sylvana, de anti-Zwarte Pietenbrigade en Kick Out Zwarte Piet een podium kregen van de blanke mensen. Zouden Sylvana, de anti Zwarte Pietenbrigade en Kick Out Zwarte Piet überhaupt in de gaten hebben dat ze niets doen voor de emancipatie voor de niet-blanke Nederlander, maar ze juist terugduwen in álle hokjes, waar ze al lang uit waren?