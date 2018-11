Er mag ook helemaal niets meer in dit land

„Ga weg mafklapper. Niet janken dat je B12 tekort krijgt en in een rolstoel beland!”

Het zijn verwarrende tijden voor de vleesliefhebber. Het jaarlijkse - gratis - feestnummer van de Allerhande, toch de kookbijbel van Henk en Ingrid, is deze week onthuld, maar de reacties op social media zijn allesbehalve feestelijk. Wat blijkt? Naast gerechten met vlees worden er, de horror, ook vegetarische recepten aangeboden. En die ‘hippie onzin’ schiet bij Henk en Ingrid, maar vooral Henk, helemaal in het verkeerde keelgat. „Vega-terroristen!”, lees ik op de Facebook-pagina van het blad. En: „Dit gaat niet om vega, maar om de moslims te pleasen!” Zucht. Maar de mooiste teleurstelling tekende een krant op: „En daar wacht je dan met spanning een jaar op!” Die totale ontreddering. Heerlijk. Nu leef ik zelf volgens het adagium ‘een week geen bitterballen, is een week niet geleefd’, maar jeetje: gaat het?

Het is te hopen dat deze Allerhande-lezers niet uitgenodigd worden op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daar zijn vanaf deze week de diners standaard vegetarisch, omdat vlees en zuivel volgens aanvrager Partij van de Dieren dieronvriendelijk en milieuvervuilend zijn. Wil je toch een speklap of slavink op je bord, dan moet je dat expliciet van tevoren aangeven. Ik zie het al helemaal voor me: rond 17.00 uur een besmuikt mailtje met je karbonade-wensen naar de kantinejuffrouw. En die dan veel te snel en geheel gebogen over je bord opeten, zodat je collega-ambtenaren er de volgende dag bij het koffieautomaat geen schande van kunnen spreken. „Jan at gisteravond een schnítzel! Bizar!”

Ook het Voedingscentrum wil dat mensen minder vlees gaan eten. Mannen vooral. De helft minder per week, om precies te zijn. Te veel rood vlees naar binnen schuiven, zorgt voor een verhoogd risico op darm- en longkanker, een beroerte en diabetes type 2. Daarbij moet het maar eens afgelopen zijn met het idee dat vleesch eten synoniem staat voor stoer en mannelijkheid. Peulvruchten, noten en eieren zijn heus ook lekkere alternatieven, aldus het centrum. En om die boodschap kracht bij te zetten, staan op Abri-posters mannen in T-shirts met teksten als ‘It’s pea-nuts’, ‘Never bean so happy’ en ‘Get egg-cited’ verschrikkelijk mannelijk-veganistisch te zijn. Gek genoeg blijkt de Nederlandse man ook hier wat minder, ehm, egg-cited over. Sterker nog, volgens de Nederlandse man kan het Voedingscentrum „de tering krijgen”. „Niet roken, niet drinken, niet flirten, geen auto rijden, geen vlees eten. Alles wordt verboden!”, klinkt het. En dan wordt je ook nog eens aangeraden om voor 14,95 euro plus 5 euro verzendkosten in een zogenaamd ludiek t-shirt met daarop ‘Tofu Krrrracht’ te gaan lopen. Het valt ook allemaal niet mee om man te zijn anno 2018.

„Na Zwarte Piet, de rokers, genderneutralen, krijgen we nu een opmars van veganisten die willen bepalen dat mensen geen vlees/ kip/ gevogelte meer mogen eten. Wat is het volgende?”, verzucht Hans op Facebook. Hij zit er even helemaal doorheen. „Nederland is Nederland niet meer…” Tja. Sterkte, hè.