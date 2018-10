Op zoek naar het perfecte huis

Nee, even niet over Pechtold.

Pechtold is een politicus, politici hebben een houdbaarheidsdatum – die van hem was long overdue. KthxbyeNEXT. En nee, de coalitie wankelt niet. De coalitie is stabiel as hell omdat verkiezingen alleen in het belang van Thierry Baudets Forum voor Democratie zijn. Dus nee, gaat niet gebeuren.

Even over Klaas Knot. Baas van DNB. Exact een jaar geleden, op 9 oktober 2017, orakelde de man die bevriend is met de MinPres en daar zijn baantje aan heeft verdiend, dat ’de Amsterdamse woningmarkt duidelijk tekenen van oververhitting vertoont’. En dat hij zich zorgen maakt over de biedingsstrijd. Gisteren, 8 oktober 2018, claimt diezelfde man dat ’de hausse op de huizenmarkt aanhoudt’, er geen aanwijzing voor een crisis is en hij ’geen omslag op de huizenmarkt voorziet.’

De conclusie een jaar geleden: wees voorzichtig met de huizenmarkt, het is idioterie wat zich momenteel afspeelt en dat kan nooit lang aanhouden. De conclusie vandaag: de idioterie is normaal geworden en zal normaal blijven.

Met andere woorden: wie vorig jaar niet gekocht heeft omdat de baas van DNB ’waarschuwde’ voor de huizenmarkt en –prijzen, is zwaar genaaid. Huizen zijn inmiddels duurder dan vorig jaar. Dag in dag uit zijn amateurs aan het woord over de huizenmarkt. En ja, ook Klaas Knot is een amateur. Evenals die economen van ING of Rabobank of ABNAMRO die op de radio waarschuwen niet te veel te betalen voor een woning. De definitie van ’te veel’ is relatief. Bankiers en economen die beweren dat de huizenmarkt zal instorten, ze orakelen maar wat en hebben geen idee waar ze het over hebben.

Sinds mijn verhuizing naar Rotterdam zoek ik naar het perfecte huis. In mijn zoektocht heb ik zeker vijftig huizen gezien, ik durf te stellen dat ik weet waar ik het over heb. Vandaar dat iedereen in mijn vriendenkring en daaromheen mij belt als ze een huis willen kopen. Mijn advies is simpel: koop morgen een huis. Maakt niet uit welk huis, maar kóóp het. Want elk huis dat je morgen niet koopt, is over een maand nóg duurder. Koop. En blijf zoeken naar het perfecte huis. Je moet dertig huizen zien om één keer te slagen. Nog een advies: bereid álles voor met de bank. Informeer naar je leencapaciteit, lever al je stukken in – in zesvoud als je ondernemer bent – en zorg dat je alleen nog maar hoeft te bellen om opdracht te geven de hypotheekaanvraag in te dienen.

Tot slot: het zijn niet de beleggers die huizenkopers van de markt stoten. Het zijn banken en bankiers als Klaas Knot, die ten eerste geen hypotheken verschaffen en ten tweede mensen doen denken dat de prijzen zullen dalen. Newsflash: gaat niet gebeuren. Luister niet naar Klaas, luister niet naar bankiers, maar koop dat huis.

By the way Alexander, ik hoor dat je naar Rotterdam komt. Dat je in Kralingen naar huizen hebt gekeken. Dat kost je een miljoen plus, met twee ton voor de verbouwing. Heb je eigenlijk al een aannemer?