More is more

Ik zie al helemaal voor me hoe het is gegaan.

’s Ochtends stond ze voor de spiegel en dacht: laat ik iets blauws aandoen. Een nieuwe jurk, van Jan Taminiau, want die maakt altijd prachtige dingen. Leuk. Maar er mist nog iets. Een doorzichtige, zwarte cape erbij, is dat te veel drama? Nee, joh. En door. Haar geföhnd, make-up on fleek. Hmm, wat nog meer? Sieraden! Parels! Diamanten! En dat is het moment dat ze hem uit de kluis haalt, afstoft en opzet. Heerlijk. Ze twijfelt even, maar gaat er gewoon voor. Doe ook maar die mooie, glimmende devant de corsage erbij, hoor. Laten we Iris geven wat ze graag wil.

Oke, dat laatste zal ze niet zo gedacht hebben, maar jeetje, wat was ze een plaatje in de White Drawing Room op Buckingham Palace. Sinds dinsdagavond iets voor negenen kan de populaire uitspraak You’re so extra definitief ingeruild worden voor You’re so Máxima. Want, laten we eerlijk zijn, er is maar één iemand die dit, op deze manier, in deze uitvoering, voor elkaar krijgt. Een voorbeeld voor ons allen.

Voor sommigen zal het eerste officiële staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk sinds 1982 super significant zijn, maar de echte kenners praatten al dagen over een veel belangrijkere comeback. Na ruim veertig jaar draagt koningin Máxima de volledige Stuart-kroon, dus mét de gelijknamige diamant. Denk: peervormig, met een hint van blauwgroen en bijna veertig karaat. Een van de meest belangrijke, dure en zeldzame stukken uit de koninklijke collectie. Waar prinses Beatrix de tiara nooit uit de kast heeft gehaald - ze zou hem of te zwaar of te opzichtig (wat?!) hebben gevonden - draagt Máxima het bijna twee kilo wegende pronkstuk op haar hoofd alsof ze nooit iets anders deed. Al heeft ze vast even een testrondje gelopen door Buckingham Palace, een scrunchie onder haar knot gewurmd tegen het gewicht en een extra paracetamolletje genomen voor de hoofdpijn.

Kijk, ik beschouw mezelf als feminist. Een zelfstandig persoon, intelligent, vrouw van de wereld. En al helemáál niet iemand die achter een man aanloopt. Maar toch, als ik ons Máxima zie - en de Britse hertoginnen Kate en Meghan - dan lijkt me zo’n leven stiekem best heerlijk. En gezien de wereldwijde ophef over de Stuart ben ik niet de enige. Misschien snakken we in tijden van Trump, Saoedi-Arabië en bompakketten voor nieuwszenders allemaal wel een beetje extra naar een sprookje?

En dat niet alleen. Al eeuwenlang worden meisjes en vrouwen lastiggevallen met ongevraagd advies en opgelegde regels: wees nooit overdressed of het middelpunt van de aandacht, accentueer óf je benen óf je decolleté óf je lippen óf je ogen. Maar Máxima geeft - met haar smokey eyes, rode lippen, ombre jurk, cape, ordelint, oorbellen, armband, clutch, tiara broche én stralende glimlach een duidelijke boodschap af. Eentje die in dit land van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ wel wat vaker mag worden gegeven. Namelijk: kies nooit voor óf óf, maar gewoon lekker voor en en, en en en en.

Heerlijk!