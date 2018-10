Migratie is geen mensenrecht

Of er iemand, echt iemand wérkelijk dacht dat de massale immigratie van mensen uit een totaal ander deel van de wereld met een totaal andere achtergrond, mensen met totaal andere ideeën en totaal andere omgangsvormen, ons ook maar iets zouden opleveren? Dat twitterde Thierry Baudet afgelopen weekend.

Die ‘iemand’ is natuurlijk snel gevonden, meestal van PvdA-huize. Maar ook andere regenten denken dat massale immigratie een groot goed is. Niet voor niets tekende VVD’er Mark Harbers namens Nederland het verdrag van Marrakesh, dat de migratie van half Afrika mogelijk maakt. Een handtekening is sneller gezet dan het ontwikkelen van visie en beleid op de toekomst. Van Nederland, voor Nederland. En Nederlanders.

En dat is precies het onderwerp waarover hoogleraar Paul Scheffer afgelopen weekend leegliep in alle kranten: het gebrek aan visie bij onze regering over de toekomst van Nederland en immigratie in het bijzonder. Over de gevolgen van zo’n handtekening onder een verdrag, de opvang van vluchtelingen en de import van migranten. Het omgaan met immigranten in Nederland. Je zou kunnen zeggen dat niemand in onze regering ooit bereid is geweest om na te denken over de gevolgen van de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. En dat het tijd wordt om nu eindelijk eens een keer wél na te denken.

Want wat moeten we met al die Afrikanen? Naast alle importbruiden en -bruidegommen? En Syriërs? Vooral de niet-Syriërs? Dat ze de Nederlandse economie komen verrijken is een inmiddels bewezen leugen; meer dan de helft van de bijstandsgerechtigden zijn niet-westerse allochtonen. Er gaan miljarden aan uitkeringen naar mensen die nooit een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van onze samenleving. Een groot deel van die miljarden verdwijnt dan ook nog ’ns naar de landen van herkomst van die mensen. Ons geld. En waar een beetje Nederlander eerst z’n huis moet opeten voordat ’ie z’n hand mag ophouden, heeft een beetje steuntrekkende immigrant een goede casa in het buitenland. Handhaving is niet voor niets het moeilijkste woord van de Nederlandse taal. Zolang geen Nederlander dat woord in de praktijk brengt, zal geen migrant het woord ooit leren. Laat staan begrijpen.

Dat Afrikanen willen emigreren, snapt een kind. Dat mensen in oorlogsgebieden willen emigreren, ook. Dat het niet vanzelfsprekend is om deze mensen in Nederland dan wel Europa onderdak te geven, moet nog doordringen bij zowel Europese als landelijke politici. De wereld is groter dan Europa, het is niet onze taak om de hele wereld te redden. Onze pensioen- en spaarpotten zijn bedoeld voor ons - egoïstisch maar waar, we hebben ze zelf gevuld. Wil diegene die écht wérkelijk denkt dat de massale immigratie van mensen uit een totaal ander deel van de wereld met een totaal andere achtergrond ons iets zou opleveren, opstaan en de vraag beantwoorden: wat moeten we met al die Afrikanen?