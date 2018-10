Het wordt inderdaad wel ongezellig zo. En de sfeer is meteen verpest. Maar ja, wat moet je dán als je verkracht, aangerand of een ongewenste tik op je billen krijgt van een collega? Doen alsof het niet is gebeurd, je mond houden, schuchter mee lachen? Die tijd is gelukkig voorbij. Of nou ja, in ieder geval een heel stuk meer.

Het is deze week een jaar geleden dat #metoo begon. De beweging waardoor vrouwen wereldwijd zich uit durven te spreken over het seksuele geweld dat hen is aangedaan. En waardoor machtige mannen als Bill Cosby en Harvey Weinstein eindelijk gestraft worden voor hun wandaden. De een zit in de gevangenis, tegen de ander deed vorige maand een elfde vrouw aangifte van aanranding. Maar ook in eigen land en op veel kleinere schaal blijft #metoo iets om rekening mee te houden.

Fijn. Want ook ik voel me er gesterkt door. Dat lachen om seksueel getinte grapjes is wel klaar. En niemand hoeft met zijn hand ook maar in de buurt te komen van mijn billen. Tenzij ik het wil, natuurlijk. Maar dan laat ik het wel weten, hoor. Geen zorgen.

Toch is niet iedereen blij met deze aanhoudende opleving van women empowerment, of eerder: gerechtigheid. Verrassend.

Klaagde president Donald Trump vorige week nog dat het o zo moeilijke tijden zijn voor jonge mannen in Amerika, deze week moeten we het doen met een onderzoek waaruit blijkt dat 69% van de mensen - mannen én vrouwen- moe zijn van #metoo. Ja, echt. Moe. “Het begon positief, maar het begint voor mij nu negatief te worden”, aldus één van de respondenten. “Het lijkt door te slaan van een soort bespreekbaar maken naar een soort heksenjacht.” Wat naar toch allemaal. En dat is niet het enige. De sfeer wordt verpest door #metoo, lees ik. Mannen mogen ook helemaal niets meer. En flirten met vrouwen is te gevaarlijk geworden.

Heftig, hoor.

Dan valt zo’n nieuwtje van Nieuwsuur, dat uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van de vrouwen in Rotterdam het afgelopen jaar last heeft gehad van seksueel geweld, toch wel een beetje in het niet natuurlijk. Of dat negentig (!) procent van de vrouwen daarom haar gedrag aanpast als ze buiten op straat loopt. Laat staan de elf vrouwen die tijdens het uitgaan gedrogeerd werden, en daarna meegenomen naar een hotel of woning waar ze zijn verkracht of aangerand.

Het doet me denken aan toen ik nog in Rotterdam studeerde en in een meisjeshuis woonde. We gingen zelden Kralingen uit. Niet alleen omdat daar de Uni en de meeste studenten waren, in ‘de stad’ werd je steevast nageroepen en lastig gevallen door opgeschoten jongens. Laat maar, dan. Tien jaar later blijkt er nog weinig te zijn veranderd.

“Mannen staan tijdens het uitgaan als groepjes hyena’s om vrouwen heen”, tekende de NOS op.

Nee, dat is wél gezellig zeker?