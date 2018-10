Nieuws in de categorie boehoe; de roemruchte Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt dit jaar geen financiële bijdragen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Het bestuur van Vindicat heeft te weinig gedaan om een cultuurverandering in de organisatie teweeg te brengen. Dat betekent dit jaar geen studiebeurzen meer voor de kereltjes die uitblinken in doofpotaffaires, geen bijdragen voor hun zuipfestijnen, geen vergoelijkende woorden voor bangalijsten, ontgroeningen die eindigen in het ziekenhuis of spontane potjes apenkooien in restaurants. Na de talloze grensoverschrijdende incidenten van de afgelopen jaren trekken de Groningse opleidingsinstituten nóg hun handen niet van Vindicat af. De organisatie mag volgend jaar vrolijk weer proberen om accreditatie te krijgen.

Maar toch, Vindicat is 33.000 euro kwijt. Geen klein bier, of eigenlijk; geen bier meer voor hen. Misschien dat ze nu toekomen aan daadwerkelijk kennis opdoen in plaats van hun eigen en andermans hersencellen laten afsterven. Zet ’m op, toekomst der natie!

Hoe het Vindicat vergaat, laat zien dat de toxische mannencultuur in het studentenleven eindelijk verschuift. De apenrots brokkelt af. De Amerikaanse rechter Brett Kavanaugh, die momenteel onder vuur ligt door vermeende incidenten van aanranding en ander seksueel overschrijdend gedrag, wordt onderzocht door de FBI. Hij had goed bij Vindicat gepast. Zo leverde het onderzoek tot nu toe een jaarboek op waarbij een vermeend ‘los’ meisje in ieders exemplaar als grap werd genoemd, en werd het duidelijk dat Kavanaugh deel was van een losbandige, dronken bralcultuur met regelmatig een vuistgevecht hier en daar.

Het contrast is schril tussen hoe de bierstudenten in het Noorden nog steeds worden aangemoedigd om zichzelf te verheffen, en hoe de geëngageerde studenten in Amsterdam die mee willen denken over hun toekomst, worden klein gehouden. Hoe Groningen omgaat met zijn studenten, daar kan de Universiteit van Amsterdam nog een voorbeeld aan nemen; daar worden vreedzame protesten van bezorgde studenten over de vervlakking van hun onderwijs, alleen beantwoord met politiegeweld. Het bestuur van de UvA trekt zich dieper terug in zijn ivoren toren van winstbejag en managementcultuur. Ze zouden zich daar dood moeten schamen om kritische studenten, die zich daadwerkelijk bezig houden met hun onderwijs in plaats van fusten en seks, zo monddood te maken.

Je kunt grensoverschrijdend gedrag bagatelliseren, en typisch studentengedrag noemen. Boys will be boys, dat werk. Of je kunt het serieus nemen en het als een structureel en cultureel probleem zien. We kunnen zoveel beter en meer zijn dan dit. Het is duidelijk dat Groningen dat nu eindelijk inziet. En het wordt tijd dat het bestuur van de UvA eens kritisch naar zichzelf gaat kijken.