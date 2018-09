De bisschop, de presentator en de president

Een 52-jarige man die een 17-jarig meisje vraagt naar haar borsten. Gluiperig en goor was het, maar destijds kraaide er niemand naar toen onze Ivo Niehe dit vroeg aan de nog minderjarige Britney Spears. Het fragment werd deze week gedeeld door Miley Cyrus en het vuur van verontwaardiging verspreidde zich, twee decennia na dato.

Ik ken geen presentator die zo zalvend is als onze Ivo. Van zijn zandkleurige haar tot zijn zalmkleurige dassen en honingzachte stem. Een baken van bezinning en beschaving, dát was Ivo. Je voelde je veilig bij hem, zoals je dat bij een spiritueel leider zou doen. Ja, zoals bij een bisschop, bijvoorbeeld. Nu is gebleken dat de helft van de Nederlandse bisschoppen op de hoogte waren van pedofilie in hun kringen en niet ingreep, kunnen we het failliet wel verklaren van de kerk als instantie. Nog steeds weigeren ze aangifte te doen als er strafbare zaken worden besproken in het biechthokje. Blijkbaar staat heiligheid gelijk aan onveiligheid voor de gewone gelover. De massale ontkerkelijking lijkt me een logisch antwoord.

Dat steeds minder mensen tv kijken is niet aan Ivo te wijten. Thuis kregen we geen genoeg van hem. De sterren schoven graag bij hem aan en hij praatte ons bij over hun leven en borsten. Het gewraakte fragment behoort nu tot, tja, een bewijs van andere tijden? Dingen waarvan we geruststellend kunnen zeggen: die gebeuren nu niet meer. Maar is dat wel zo?

Zo las ik deze week hoe Trumps geslacht eruit ziet. Pornoster Stormy Daniels vertelde gretig dat hij een pik als een champignon had. Het is nu wachten tot Trump een dickpick tweet om het tegendeel te bewijzen. Het zou grappig zijn als het niet zo verdomd treurig was allemaal. Hiermee mogen we wat mij betreft de geloofwaardigheid van de Amerikaanse politiek bevestigen.

Ook al ben ik geen Trump-liefhebber, over zijn pik wil ik het niet hebben. Sterker nog: ik wil daar niks van weten. Waar ik benieuwd naar ben, is waarom wíj, het publiek, het zo graag wel willen weten. Waarom willen wij beroemde mensen fileren? Het doet me denken aan de woedende massa die de gebroeders De Witt tot het bot uit elkaar scheurde en hun vingerkootjes als artefacten verkocht.

Waarom moet een popster überhaupt naar haar borsten worden gevraagd? Waarom moeten we alles weten van het seksleven van een president? Onder het mom van oprechte interesse schuilt maar al te vaak onze afgunst en geiligheid door. Van de bisschop. De presentator. De president en van ons, de kijkertjes thuis.