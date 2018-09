Dating Safe Sapce

„Kan jij je Tindertweet verwijderen? Iemands profiel tweeten vind ik echt not done en ik ben hier dan ook echt niet van gediend. Dank!”

Ik bedacht me dat het wel weer leuk zou zijn om een datingapp te downloaden. Welgeteld 17 uur later had ik er spijt van. Twitteraar @kanslozemanvanmiddelbareleeftijd vond het nodig om mijn profiel op social media te gooien. Hij had me een superlike gegeven. Of ik even terug kon liken, was de boodschap.

Uhm. Wat denk je zelf?

Als ik 5 cent kreeg voor elke man die ik, volgens hém, mind you, onterecht niet geswiped of geliked heb en die mij vervolgens komt lastigvallen op Facebook, Instagram of Twitter, dan had ik onbeperkt datingapppabonnementen kunnen kopen. In tijden van feminisme, #metoo en female empowerment zou je verwachten dat mannen het wel een beetje rustiger aandoen.

Niets is minder waar.

Gelukkig staat er voor elke ‘kansloze man van middelbare leeftijd’ tegenwoordig een vrouw met beauty, brains en bravoure die het zelf wel even regelt. En precies dát bracht me afgelopen donderdag naar het prachtige, exclusieve Soho House in Amsterdam. Daar lanceerde vice-president Louise Troen de ‘female first’ datingapp Bumble in Nederland. Alleen vrouwen kunnen hier de eerste ‘move’ maken. Zijn we ook meteen af van het door de maatschappij geconditioneerde idee dat we altijd maar moet wachten tot De Man de leiding neemt. Fijn wel.

De datingapp voor begin dertigers is vier jaar geleden opgericht, heeft al bijna 40 miljoen gebruikers en is verantwoordelijk voor 15.000 huwelijken. „We’re building The Female Internet”, vertelt Troen aan een zaal vol vrouwelijke journalisten. Hun missie: een einde maken aan misogyny. De tagline: Be the ceo your parents always wanted you to marry. Heerlijk! Ook leuk: Bij aanmelding maak je ter verificatie meteen een foto met je selfiecamera. Zonder filter. Eindelijk. Als ík op straat herkend word naar aanleiding van mijn Innercirclefoto’s (‘Martijn 12 days ago: Ik heb je gezien op de Albert Cuyp, meisje. Een paar weken geleden. Ik had blond haar en een blauwe trui aan.’) dan zou het fijn zijn als zo’n gast ook een beetje op zijn profielfoto lijkt, toch? Daarom.

Nog enthousiaster werd ik toen de volgende drie magische woorden werden uitgesproken: No dickpick policy. Een soort “dating safe space”, noemen ze het bij Bumble. Klinkt suf, maar is nog best nodig getuige de horken die vrouwen al swipend tegenkomen. Horken die in heerlijke, passief-agressieve ‘open letters’ op de openbare Bumble blog worden ge-out. Zo kreeg Connor er eentje, die ene Ashley uitmaakte voor ‘entitled gold digging whore’ en beschuldigde van ‘neo-liberal, Beyonce, feminist-cancer’. En fatshamer Michael stuurde ooit ‘So you see the girl in the pic? That’s what you could look like if you put a tiny bit of effort out in the gym, thank me later’ aan een meisje. #latermichael. Genieten.

En dat terwijl daten eigenlijk zo simpel kan zijn. „Just don’t behave like a dick”, vat Louise Troen het prachtig samen. En zo is het.