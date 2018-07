Iedereen heeft het over de bijen. Het gaat niet goed met de bijen. Ze sterven en ze bestuiven niet meer. Op de televisie (ik kijk soms nog televisie, echt waar) zag ik kinderen in het journaal zeggen dat als de bijen sterven, we geen fruit meer hebben. Ze werden geïnterviewd tijdens een open dag van een imker. De tegenwoordigheid van geest van die kinderen ontroerde me. Ze wisten ook nog wat we er met z'n allen tegen moeten doen, tegen die bijensterfte. 'Bloemen planten!', riepen ze enthousiast.

Zo simpel is het natuurlijk niet helemaal. Ik geloof dat er veel meer bij komt kijken om de bijen te redden. Maar zonder bloemen geen bijen. Zonder twijfel.

In de tuin van mijn ouders staan ontzettend veel bloemen. In een waterbakje dat eigenlijk bedoeld is voor vogeltjes, drinken de bijen af en aan vliegend de hele dag water. Tussen al die bloemen in die tuin hoor je het gezellige zoemen, de felle kleuren van de bloemenpracht in de stralende zon van deze mooie zomer. Enkele buren van mijn ouders doen niet aan tuintjes. Ze maken van hun tuinen schoolpleinen. Leeg en zogenaamd 'makkelijk in het onderhoud'. Maar hoe saai en kleurloos en zonder gezellig geluid!

Dus nu wil ik iedereen hier op mijn maandagplekje in de grootste krant van Nederland oproepen iets te doen voor de wereld en de bijen. En jezelf, niet te vergeten. Plant deze zomer bloemen! Op je balkonnetje in bakken, in je tuintje of illegaal in het park bij je om de hoek. Dat het trouwens illegaal is om bloemen te planten in het openbaar, vind ik de waanzin ten top, maar dat terzijde. Maak foto's van je bloemen en roep daarmee on- en offline mensen op nog meer bloemen te planten. Bloemen overal! En dan komen de bijtjes vanzelf.