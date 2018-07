Caesar, cellulitis, striae

Bijna kaal, kleine kraaloogjes en een waterhoofd. „Julius Caesar was geen knappe held!”, las ik in de krant. Aan de hand van nieuw archeologisch onderzoek en een klassieke marmeren buste, is in het Rijksmuseum van Oudheden een realistischer siliconenrubberen beeld van de Romeinse veldheer gepresenteerd. Nu hou ik van alles dat met geschiedenis en schoonheid te maken heeft, dus ik opende vol verwachting het artikel. Wat blijkt? ‘Geen knappe’ is een understatement.

Is dit hoe Caesar er eigenlijk uitziet? Is dit echt de man waar Cleopatra zo dol op was?!

Jeetje.

Weg woeste blik, volle bos krullen en sterke kaaklijn. En hallo muizige man van middelbare leeftijd. En dat is nog niet alles: tijdens de Gallische Oorlog blunderde de goede man ook nog eens wat af in en om Maastricht.

Mijn initiële reactie bij het zien van deze echte Caesar is hetzelfde als ik iemand zie die Tabasco op z’n oester doet: „Stop! You’re ruining it!” Maar toegegeven, het enthousiasme waarmee de, kuch, niet zo charmante Caesar werd onthaald laat zien dat we meer dan ooit op zoek zijn naar de waarheid. Op het gebied van onze geschiedenis of nepnieuws, maar ook op het gebied van onszelf. Want als er één onderwerp is waarover we een onecht, onbereikbaar rad voor ogen zijn gedraaid, dan is het wel het vrouwelijk lichaam.

Ook daar komt gelukkig verandering in.

De eerste keer dat het me opviel, was zo’n half jaar geleden. Ik dacht dat er een foutje was gemaakt - en dat zegt wat. Terwijl ik op de bank door Asos.com aan het scrollen was, viel mijn oog op een roze bikini. Of eigenlijk: op de streepjes op de billen die onder het bikinibroekje zaten. Even inzoomen. Warempel! En niet alleen hier; bij witte lingerie komt een stukje huid met cellulitis, en het oorbellenmodel mag de vlek in haar gezicht houden.

Niks photoshop, niks perfectie. Eindelijk. Vorige week lanceerde kledingmerk Boohoo hun nieuwe, viral campagne op Facebook. Op een van de campagnebeelden showt een slank, knap model een geel badpak. Ze kijkt verleidelijk en zelfverzekerd over haar schouder, terwijl vanaf haar bovenbeen tot bovenaan haar billen striae te zien is. In al zijn volle glorie.

Het nieuwste toonbeeld van realisme komt deze week van feministisch scheermerk Billie. Ja, er bestaat een feministisch scheermerk. En pas na het zien van hun nieuwe, viral commercial snap ik waarom. Want ik blijk onbewust al die jaren naar scheermesjesreclames met perfect dunne, zongebruinde en bovendien al haarloze vrouwenbenen gekeken te hebben! Lekker logisch. Bij Billie daarentegen komen de lichaamsdelen in alle maten, kleuren en, hou je vast, mét haartjes.

Baanbrekend.

Nee, maar echt.

Caesar met rimpels, billen met striae en benen met haar. Het klinkt onbenullig, maar toch is het fijn om dingen te zien die wat menselijker zijn. „Je hebt geen idee hoeveel dit helpt met zelfacceptatie”, schrijft een meisje onder de beelden. En zo is het. Al blijft het stiekem toch een beetje jammer dat Caesar eigenlijk helemaal niet zo’n baas blijkt te zijn.