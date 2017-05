Vast een kijkje in het centrum en stadion van Lyon

Wat is Olympique Lyon, de tegenstander van Ajax in de halve finale nou eigenlijk voor club? Wij namen vorige week vast een kijkje in Lyon en bezochten de topper tegen AS Monaco.

Om de fans in de juiste stemming te brengen, komt er vlak voor het duel tussen Olympique Lyon en AS Monaco een man strak in pak met een microfoon in zijn hand het veld opgerend. Als een ware volksmenner hitst hij de supporters op en laat ze allerlei liedjes zingen. Gedwee gaan de Lyon-fans, haast kinderlijk enthousiast, mee in alles wat de man roept. Gehoorzaam herhalen de toeschouwers zijn geschreeuw. Niets lijkt te gek. Maar als de man de bekende oerkreten en het geklap van de ‘IJslandse haka’ voor gaat doen, lijkt hij zijn hand te overspelen. Maar nee hoor, zelfs dat vinden de Franse fans niet te ver gaan en schaamteloos kopiëren zij de ‘haka’.

Aliens

Dat Olympique geen topseizoen draait in de Franse Ligue1 is te merken in het prachtige nieuwe stadion van de club van Memphis Depay. Terwijl koploper AS Monaco op bezoek komt is het Parc Olympique Lyonnais, waar 60.000 mensen in kunnen, nauwelijks voor meer dan de helft gevuld. Opvallend is dat niemand in ons vak, ‘bloc 132’ van Parc Olympique, een woord Engels spreekt. Ook bij de woorden ‘Ajax’ of ‘Amsterdam’ kijken de Lyon-supporters ons glazig aan, alsof we van Mars komen. Er volgt geen enkele reactie. Ook op ons brugklas-Frans antwoordt niemand. Ongemakkelijk glimlachend draaien de Fransen zich van ons af, bang om weer aangesproken te worden door die ‘aliens’. Een stuk feller zijn de reacties na afloop van het duel als er een supporter met een groen sjaaltje van het in Lyon gehate Saint-Étienne gesignaleerd wordt. Zeker twintig woedende Lyon-fans zetten de achtervolging in op de arme man.

Het duel tussen de halvefinalist uit de Europa League en de halvefinalist uit de Champions League is lang een ongelijke strijd. Monaco is zeker twee klassen beter en wint toch maar nipt met 1-2. Ondanks het matige spel van Lyon wordt in het duel met Monaco wel duidelijk dat het een loodzware opgave gaat worden voor Ajax om de finale te bereiken. Tegen Monaco, op dit moment één van de beste ploegen in Europa, vecht Lyon zich op karakter terug in de wedstrijd en sleept er nog bijna een gelijkspelletje uit.

Ajax moet het in zijn eerste Europese halve finale in twintig jaar dan ook niet laten afhangen van de return in Lyon. In het Parc Olympique Lyonnais verloren de Fransen in Europees verband dit seizoen alleen in de Champions League van Juventus (0-1). In de Europa League maakte Lyon in de laatste drie thuisduels maar liefst dertien doelpunten.

Na afloop van het Franse topduel trekken we nog even de stad in om een hapje te eten. Lyon is tenslotte de gastronomische hoofdstad van Frankrijk. Er is dan ook keuze genoeg. Het oude stadscentrum, dat ligt ingeklemd tussen de rivieren de Rhône en de Saône, is prachtig. De stad bruist van energie. In een oud Romeins amfitheater treedt iedere avond een andere artiest op en in de twee rivieren liggen in boten tientallen barretjes en eettentjes, van hip tot alto.

Ook in het centrum van Lyon lijkt niemand bezig te zijn met de halve finale in de Europa League. „Ajax?”, vraagt een ober als we hem aanspreken. „Non, non, non Ajax. Real Madrid Oui!” Verward keren we terug naar de auto.