Bas Dost jaagt op Lionel Messi

In de jacht op zijn vierde Gouden Schoen voelt ’s werelds beste voetballer de hete adem van een jongen uit Coevorden in zijn nek.

Twee goals verschil

Lionel Messi breekt record na record en zijn prijzenkast puilt uit met onder meer vijf Ballon d’Ors, vijf keer de Champions League en acht landstitels. De Argentijnse superster van Barcelona is dichtbij zijn vierde Gouden Schoen, maar moet nog met één concurrent afrekenen. En dat is niet eeuwige rivaal én recordhouder Cristiano Ronaldo die al vier beeldjes in de kast heeft liggen, of ploeggenoot en winnaar van vorig seizoen Luis Suárez. Nee, Messi’s naaste belager voor de titel ‘Europees topscorer van het jaar’ is Bas Dost, spits van het Portugese Sporting Lissabon. Ter vergelijking: In 2010, toen Messi zijn eerste Gouden Schoen won, speelde Dost voor Heracles Almelo. Messi staat dit seizoen op 33 goals, Dost op 31. De andere spelers die de top 5 completeren zijn Robert Lewandoski (Bayern München, 28 goals), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, 27 goals) en Luis Suárez (Barcelona, 26 goals).

Bas Dost:

Lionel Messi:

Eusébio de eerste

De eerste Gouden Schoen werd in 1968 uitgereikt aan de Portugees Eusébio die voor Benfica maar liefst 42 keer het net liet bollen. De prijs werd op initiatief van het Franse voetbalmagazine France Football ingevoerd. Maar al sinds 1889 werd bijgehouden welke spits de meest trefzekere was van Europa. In de eerste jaren was het stuivertje wisselen tussen de Engelse en Schotse competitie wie de ultieme goaltjesdief in huis had. John Goodall van Preston North End was de eerste ‘Europese topscorer van het jaar’. In het seizoen 1888-1899 scoorde Goodall 21 keer. Pas in 1911 kwam de winnaar voor het eerst niet uit het Verenigd Koninkrijk. Imre Schlosser van het Hongaarse Ferencváros was dat jaar de meest trefzekere speler op de Europese velden met 42 goals.

Eusébio:

Nederlands succes

Met de invoering van het betaalde voetbal in Nederland, roerden ook Nederlandse goalgetters zich in de strijd om ‘Europees topscorer van het jaar’. Piet Hollink was de eerste die met de titel aan de haal ging. In het seizoen 1955-1956 scoorde hij 37 keer voor Helmondia. Het seizoen daarop werd hij opgevolgd door landgenoot Coen Dillen die er namens PSV 43 inschoot. De Fransman Just Fontaine, die op het WK van 1958 in Zweden een recordaantal van 13 goals maakte, onderbrak de Nederlandse hegemonie door 34 keer te scoren voor Stade Reims. Maar in 1959 was het NAC-speler Leo Canjels die met 34 treffers iedereen voorbleef. Maar goed, zij kregen dus geen Gouden Schoen. De eerste Nederlander die er officieel met deze prijs vandoor ging was AZ-speler Kees Kist die in 1978-1979 34 goals maakte. Andere Nederlandse winnaars zijn Wim Kieft (Ajax, 32 goals in 1982), Marco van Basten (Ajax, 37 goals in 1986) en Roy Makaay (Deportivo La Coruña, 29 goals in 2003). Van Basten is de enige Nederlander die zowel de Gouden Schoen als de Zilveren Schoen in huis heeft. Andere Nederlanders met een Zilveren Schoen zijn Ruud Geels, Kist, Peter Houtman en Ruud van Nistelrooij (2x). Geels (2x), Willy van der Kuijlen, Van Nistelrooij, Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie hebben ooit een Bronzen Schoen gewonnen.

Marco van Basten:

Cyprus en Roemenië spelen vals

Vanaf 1991 besloot France Football om de Gouden Schoen niet meer officieel uit te reiken, na ruzie met de Cypriotische voetbalbond. De Macedoniër Darko Pancev won dat jaar de Gouden Schoen, dit tot ongenoegen van Cyprus dat een speler aandroeg die 40 goals zou hebben gemaakt. Later zou echter blijken dat het twee spelers waren (Suad Besirević en Panayiotis Xiourouppas) die beiden slechts 19 keer hadden gescoord. In 1990 werd ook duidelijk dat Roemenië in het seizoen 1986-1987 vals had gespeeld. Rodion Camataru maakte toen in de laatste zes speeldagen maar liefst 21 goals en kwam zodoende uit 44 doelpunten. Aangezien er niet werd gekeken naar de sterkte van de competitie of naar de hoeveelheid wedstrijden, werd er steeds meer met de uitslag gemanipuleerd waardoor de ooit zo prestigieuze prijs een lachertje was geworden.

Nieuwe regels

Vanaf 1997 wordt de Gouden Schoen echter weer uitgereikt. Nu gebeurt dat door de European Sports Magazines. Het aantal doelpunten is niet meer doorslaggevend om de prijs te kunnen winnen. Een speler die uitkomt in een competitie uit de top vijf (tot seizoen 1999/00: top acht) van de UEFA-ranking, mag zijn doelpunten vermenigvuldigen met een factor twee. Van spelers die actief zijn in een competitie die zesde tot en met tweeëntwintigste op de ranglijst staat (vóór 1999/00: 9 t/m 21), wordt het doelpuntenaantal vermenigvuldigd met factor 1,5. Bij de overige competities zijn de doelpunten gelijk aan het aantal punten. Sindsdien hebben vooral ‘grotere’ namen uit de voetbalwereld de prijs gewonnen. Ronaldo is recordhouder met vier Gouden Schoenen in zijn bezit, op de voet gevolgd door Messi met drie beeldjes. Suárez is de enige actieve speler die de Gouden Schoen twee keer gewonnen heeft.

Cristiano Ronaldo: