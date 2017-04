Ziyech: Dit gaat tussen de oortjes zitten

Wie Ajax twee weken geleden zag ploeteren op het trage kunstgras van Excelsior kon zondag in De Klassieker tegen Feyenoord nauwelijks geloven dat hier dezelfde ploeg aan het werk was. Vanaf de eerste minuut wervelden de Amsterdammers langs de compleet kansloze koploper.

„We kunnen wel blijven terugdenken aan Excelsior, maar we moeten vooruitkijken. Als we zo spelen als vandaag winnen we alle wedstrijden. Dit was zoals het hoort”, glundert aanvoerder Davy Klaassen na afloop. En dan lachend: „Als je elke week zo speelt, ben je op een gegeven moment wel dood denk ik. Maar het was genieten. Het enige minpunt is dat we maar 2-1 winnen. We hadden vier of vijf goals moeten maken. Als je met 5-0 kán winnen dan móet je gewoon met 5-0 winnen.”

Chagrijnig

Ajax verzuimde om de aartsrivaal te vernederen waar dat wel mogelijk was geweest. In plaats van 3-0, 4-0 of zelfs 5-0 werd het in blessuretijd zelfs 2-1 door een doelpunt van Feyenoord-spits Michiel Kramer. „Eén klotebal die verkeerd valt en hij vliegt erin”, zegt Klaassen met een vies gezicht. „Dat kost ons ook weer twee doelpunten qua doelsaldo. Maar ja, ik kan daar nu wel chagrijnig over gaan doen, uiteindelijk ben ik gewoon hartstikke blij met deze zege en de manier waarop we gevoetbald hebben.”

Opvallend was dat Ajax de Rotterdammers zelfs de baas was op kracht en in de duels. „Sterker, we waren de duels al voor”, zegt Klaassen. „Maar als er een duel kwam, gingen we er vol voor. Wij waren gewoon veel beter. Natuurlijk helpt zo’n doelpunt in de eerste minuut. Het hele stadion gaat erachter staan en dan voel je dat het eigenlijk niet meer mis kan gaan. Er hing een bepaalde ‘feeling’ in de ArenA, echt ongelooflijk.”

Troaré

Met een basisplaats voor Justin Kluivert en aankoop David Neres had Ajax twee gevaarlijke en pijlsnelle buitenspelers, waar Feyenoord geen antwoord op had. „Ik sprak daar vooraf over met de trainer. Hij zei als Neres en Kluivert er gewoon onbevangen bovenop vliegen dan kan het heel goed uitpakken. Nou, die jongens waren allebei geweldig.”

De man die Ajax naar een ruime zege had moeten schieten was spits Bertrand Traoré, die de geblesseerde Kasper Dolberg verving in het centrum van de aanval. Vreemd genoeg speelde Traoré eigenlijk heel goed, maar zijn afwerking liet hem in de steek. „Nee, de afwerking zat niet mee, zullen we maar zeggen”, glimlachte Klaassen. „Dat kan zeker beter. Maar zoals hij voetbalt, echt ongelooflijk. Die gasten achterin bij Feyenoord staan nog steeds te tollen, denk ik. Al had hij dat ene balletje op mij moeten geven, ik stond heel erg vrij. Daar was ik wel boos om.”

Het kunnen straks dure missers blijken te zijn, want Feyenoord staat nu nog drie punten voor op de ploeg van trainer Peter Bosz. Dus de kans is aanwezig dat de strijd om de landstitel beslist wordt op doelsaldo. Feyenoord heeft momenteel een beter doelsaldo van plus tien. „Tsja”, zegt Klaassen. „Maar als Feyenoord straks kampioen wordt op doelsaldo, dan denk ik niet alleen aan deze wedstrijd terug hoor.”

Bosz

Ook trainer Bosz baalde uiteraard van de gemiste kansen. „Maar ik ben heel tevreden hoor, want ik heb een heel goed Ajax gezien. We hebben de mensen vermaakt. Het enige wat we ons zelf inderdaad kwalijk kunnen nemen is dat we niet vijf keer scoren. Wat het doelsaldo betreft hebben we vandaag een punt laten liggen. Toch leggen we nu de druk iets meer bij Feyenoord neer.”

Grote uitblinkers bij Ajax waren Hakim Ziyech en Justin Kluivert. De zoon van Patrick werd gekozen tot man van de wedstijd. Ook de 17-jarige buitenspeler baalde dat de score niet groter was uitgevallen. „We hadden veel kansen. Heel jammer dat we niet met 4-0 of 5-0 hebben gewonnen en zelfs nog een tegendoelpunt hebben moeten incasseren. Maar ja, dat kan gebeuren. Natuurlijk is het balen van het doelsaldo, maar we hadden drie punten nodig en die hebben we gepakt. Ik denk dat Feyenoord nu gaat wankelen. Ik hoop het in ieder geval.”

Doordat Amin Younes niet helemaal fit was, mocht Kluivert voor het eerst in de basis beginnen op zijn favoriete positie. „Linksbuiten is inderdaad mijn favoriete positie”, lacht de jongeling. „Daar heb ik in de jeugd veel gespeeld, maar rechtsbuiten bevalt me ook goed hoor. Ik maak gewoon mijn acties en met spelers als Ziyech achter je, gaat dat een stuk makkelijker. Ik ben klaar voor een vaste plek in de basis. Maar voor mij is het geen domper als ik tegen AZ op de bank moet beginnen. Zo kijk ik er helemaal niet naar. Ik ben jong en moet nog veel leren.”

Branie

Het publiek heeft de jonge Kluivert-telg in ieder geval al in de armen gesloten. Niet alleen zijn zijn passeeracties vaak een lust voor het oog, ook zijn typisch Amsterdamse branie valt goed in de hoofdstad. Zo vocht Kluivert al na twintig seconden een heus gevecht uit met Feyenoorder Rick Karsdorp. „Je moet wel van je afbijten. Zo van: wij zijn Ajax, wat kom je hier doen?”

Zoals gezegd was Kluivert niet de enige uitblinker aan Ajax-kant. Ook Ziyech speelde uitstekend. De spelverdeler legde de ene na de andere perfect bal neer voor de Amsterdamse aanvallers. Ziyech wist vooraf al dat Ajax zou gaan winnen. „Ik was niet verrast dat het krachtverschil zo groot was”, zegt de middenvelder. „Ik heb altijd gezegd dat we een betere selectie, betere spelers en meer kwaliteit hebben. En wij wisten ook dat Feyenoord uit een stuk minder is dan thuis. Als wij zo voetballen is er maar één ploeg die kampioen kan worden en dat zijn wij. Ik denk ook dat we een mentale tik hebben uitgedeeld, die door gaat werken bij Feyenoord. Dat ze hier zo kansloos waren gaat tussen de oortjes zitten, dat weet ik zeker.”