Zes redenen waarom Barça wel/niet wéér gaat stunten

FC Barcelona moet woensdagavond in eigen huis de 3-0 nederlaag van vorige week tegen Juventus zien weg te poetsen. Kunnen de Catalanen net als tegen Paris Saint-Germain wederom stunten en de halve finale van de Champions League bereiken?

Ja,

want in Camp Nou putten ze hoop en kracht uit de confrontaties waarin Barcelona ondanks een nederlaag in de eerste wedstrijd toch nog aan het langste eind trok. Het meest recente voorbeeld is uiteraard de miraculeuze ontsnapping tegen Paris Saint-Germain in de vorige ronde van het miljoenenbal. Maar in de Spaanse media wordt ook gretig gerefereerd aan de tweestrijd met AC Milan van vier jaar geleden. Onder Massimiliano Allegri, de huidige coach van Juve, wonnen de Italianen destijds de eerste wedstrijd met 2-0. Maar in eigen huis stelde de Catalaanse brigade orde op zaken: 4-0.

Nee,

want de honger naar (internationaal) succes is bij de Italianen vele malen groter dan bij Barça. De hunkering duurt al sinds 1996, toen ten koste van Ajax de Cup met de Grote Oren werd veroverd. Trainers en spelers voelen dat ze geschiedenis kunnen schrijven. Dat was tijdens de heenwedstrijd in Turijn aan álles te merken. Juve gooide álles in de strijd om als winnaar van het veld te stappen en dat zal de koploper van de Serie A woensdagavond weer doen.

Ja,

want de spelers willen wraak nemen op iedereen die voor de zoveelste keer roept dat het einde van een tijdperk is aangebroken. De drive, het geloof en vooral de honger zouden ver te zoeken zijn bij FC Barcelona. Na al die prijzen met oogstrelend voetbal is het beste er nu wel vanaf. Maar dat verhaal hebben we net iets te vaak gehoord en gelezen om erin te geloven.

Nee,

want doelman Gianluigi Buffon is nauwelijks te kloppen. Hij is 39 jaar en lijkt in de vorm van zijn leven. Ook zijn gedrevenheid is er in de loop der jaren niet minder op geworden. Niet voor niets stond hij vorige week na een knappe redding af en toe te juichen alsof hij een doelpunt had gemaakt. In de negen Champions Leaguewedstrijden van dit seizoen kreeg hij slechts twee treffers achter zijn oren. Dat zijn er woensdagavond niet ineens (minimaal) drie op één avond.

Ja,

want met spelers als Lionel Messi, Neymar en Luis Suarez heeft Barcelona simpelweg veel meer kwaliteit dan de defensie uit Turijn. Met zo’n aanvalstrio is het maken van een doelpunt of drie, vier alles behalve een utopie. „Alles moet kloppen om weer te kunnen stunten”, weet Neymar zelf ook wel. Maar bij Barça komt het nu eenmaal heel vaak voor dat alles klopt. Dus waarom woensdagavond niet?

Nee,

want als Italianen ergens goed in zijn, is het wel de boel dichttimmeren. Vorige week was de overrompelingstactiek de enige juiste om Barcelona van de wijs te brengen. Maar nu schakelt coach Allegri probleemloos over naar een systeem waarbij tegenhouden de voornaamste opdracht is. Bovendien is de formatie van Luis Enrique momenteel simpelweg niet sterk genoeg om de zwart-witte muur omver te beuken.

