Voetbalfans smullen van kunst

Je hoeft maar één seconde naar een illustratie te kijken en je wordt direct meegesleurd naar dát moment. Neem Wesley Sneijder die met zijn hand op zijn voorhoofd tikt. De echte voetballiefhebber dreunt gelijk op: WK 2010 in Zuid-Afrika, kwartfinale tegen Brazilië, Sneijdertje kopt het Nederlands elftal naar de halve finale!

En wat te denken van József Kiprich in 1993 met de kampioensschaal in zijn handen. Die afbeelding van de tovenaar van Tatabánya roept instant talloze beelden op: zijn slome uiterlijk, zijn goal in de kampioenswedstrijd tegen FC Groningen en het feest op de Coolsingel.

Blonde krullen

Het is niet voor niets dat steeds meer voetballiefhebbers de kunstwerken van Barry Pirovano op social media delen. Sommigen gebruiken zijn creaties zelfs als profielfoto. Zo is in PSV-kringen Romario met de handen in zijn zij populair en doet Tony Vilhena het met zijn blonde krullen goed bij de Feyenoordfans. Sterker nog, fanatiekelingen hingen vorige week zondag een spandoek met de Vilhena-creatie van Pirovano in het uitvak van de Gelredome.

„Via Twitter kreeg ik een foto van iemand waarop dat spandoek stond afgebeeld. Dat vind ik natuurlijk prachtig, het is een erkenning voor mijn werk. Blijkbaar houden de echte liefhebbers van wat ik maak. Ik denk dan ook niet: verdomme, ze hebben mijn afbeelding gejat. Integendeel! Het is een ode aan het hele wereldje en ik doe dit niet om zo veel mogelijk werken te verkopen ofzo. Het is leuk als mensen canvasjes aanschaffen via mijn webshop, maar ik doe dit puur uit liefde voor het voetbal.”

Zijn kunstwerken werden niet alleen opgemerkt door supporters. De eerste opdrachtgevers klopten ook al snel aan. Zo was de online voetbaltalkshow FC Afkicken er als de kippen bij om met Pirovano in zee te gaan. Zo maakte hij een serie van Johan Cruijff in de shirts van Ajax, Oranje, FC Barcelona, Feyenoord en in zijn trainersregenjas voor de speciale YouTube-uitzending op de sterfdag van de vorig jaar overleden voetballegende.

Daarna was het supportersmerk FootballCulture dat heil zag in een samenwerking. Dus stond zijn illustratie van Vilhena al snel op een T-shirt en vervolgens dus ook op het spandoek van de Feyenoordsupporters die in Arnhem een voorschot namen op het kampioenschap.

Het is snel gegaan, want ongeveer een half jaar geleden besloot de 41-jarige illustrator zijn voetbalvisuals met de rest van de wereld te delen. „Ik teken mijn hele leven al als hobby. Met die achtergrond heb ik voor mijn werk een Vincent van Gogh zonder gezicht gemaakt”, aldus de contentspecialist van de BankGiro Loterij. „Toen ik thuiskwam, vroeg ik aan mijn vrouw of ze de afbeelding herkende en ze riep gelijk dat het Van Gogh was. Ook andere mensen waren erg enthousiast. Toen besloot ik op die manier iets met voetballers te doen, want dat is uiteindelijk toch mijn grootste hobby.”

Pirovano stort zich voornamelijk op memorabele momenten uit de voetbalgeschiedenis, grote namen en afzichtelijke outfits. „Ik hou van oude, slechte, lelijke voetbalshirts. Vroeger was voetbal meer een subcultuur. Nu trekken hele gezinnen naar het stadion alsof ze naar de bioscoop gaan. Dat is niet per se slechter ofzo, maar ik wil met mijn werk de sfeer, het gevoel en de emoties van vroeger oproepen. Soms schiet er gewoon een speler te binnen met wie ik aan de slag wil gaan. Nu ben ik bijvoorbeeld met Cor Lems bezig. Dat vond ik altijd een mooi figuur en het shirt van ADO is natuurlijk ook heerlijk om mee te werken. Dan kijk ik wat voor beelden ik van hem kan vinden en dan is het eigenlijk een kwestie van reproduceren op een zo minimalistisch mogelijke manier.”

Magie

Dus geen duidelijke gezichten, logo’s en andere details. „Dat gezichtloze is dus ontstaan omdat ik haast had voor die klus met Van Gogh, maar nu is het juist de kracht. Op die manier kan iedereen zijn eigen invulling geven. Een opdrachtgever vroeg of ik wél een gezicht kon tekenen. Toen heb ik gezegd: ergens een contour kan ik nog wel aanbrengen, maar ik ga niet gedetailleerd een gezicht tekenen. Dat zou de magie weghalen.”

Maar het weglaten van gezichten wil niet zeggen dat elke poging direct slaagt. Zo worstelde Pirovano een tijdje met Willem van Hanegem. „In eerste instantie ging ik uit van zijn kromme voetbalhouding. In mijn directe omgeving vonden de mensen het resultaat heel leuk, maar zelf was ik niet enthousiast. Toen heb ik hem als coach met een sigaret in zijn mond gemaakt en daar was ik gelijk hélemaal wild van. Ook vanwege dat heerlijk lelijke trainingspak uit de jaren 90. Op de vraag of hij nog iets had opgestoken tijdens de trainerscursus antwoordde hij ooit: ja, een paar sigaretten. Dus die peuk mocht ook niet ontbreken. Ik kan er niet mijn vinger opleggen wanneer iets wel en niet goed is, het is een gevoel. Op een gegeven moment dacht ik: ja, dit is ‘m gewoon!”

„Ik wil niet te specifiek zijn in mijn werk. Iedereen zit dat dit het logo van adidas is, dat kan nog net. Met het Feyenoordembleem zat ik best een beetje te stoeien. Moet het gouden randje eromheen? Dikker of juist dunner? Het zijn details, maar die zorgen wel dat alles klopt. Bij Johan Neeskens had ik een vrij gedetailleerd logo van Barcelona getekend, maar dat botste heel erg met de stijl. Hup, weg!”

Zijn favoriete illustratie is die van Theo Janssen. De houding, het baardje, de tattoo en uiteraard het shirt van Vitesse laten er geen twijfel over bestaan dat het om de ex-voetballer uit Arnhem gaat. „Over de karatetrap van Louis van Gaal ben ik heel tevreden, maar Theo Janssen is nog net iets beter, vind ik zelf. Hier spreekt echt het eind van zijn carrière uit. De tatoeages maken het compleet.”

Als we hem vragen te laten zien hoe hij zijn digitale werk vervaardigt, blijft de laptop dicht. Glimlachend: „Ik vind het heel leuk om te laten zien hoe ik te werk ga, maar misschien is het beter om het een beetje mysterieus te houden.”

