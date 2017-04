Vitessespeler Milot Rashica is dol op de Efteling

Milot Rashica hoopt met Vitesse komende zondag ten koste van FC Utrecht de beker te winnen. Tijd om met hem zijn Instagramfoto's onder de loep te nemen.

Een van je eerste foto’s die je hebt gepost op Instagram is er een van lang geleden. Kleine Milot op de fiets…

Zo die is echt oud. Volgens mij was die fiets niet van mij. Ik voetbalde altijd. Ik kijk ook niet blij, haha.

Waar is deze foto genomen?

In Albanië. Ik ben geboren in Kosovo, maar toen de oorlog uitbrak vluchtte mijn familie naar Albanië. Mijn vader Nexhmedin kon niet mee, het duurde maanden totdat we hem terugzagen. Volgens mijn moeder Fazile huilde ik veel als kleine jongen en stopte ik pas toen ik mijn vader weer zag.

Wat heb je van de oorlog meegekregen?

Ik kan me niks van die tijd herinneren. Ik was twee jaar oud toen we naar Albanië vluchtten. Mijn ouders, broer en zussen hebben de oorlog bewuster meegemaakt, maar praten er amper over. Het is geen gespreksonderwerp binnen onze familie. We zijn blij dat we elkaar nog hebben en dat het allemaal goed met ons gaat. Mijn ouders en mijn broer Mirsad wonen weer in Kosovo en mijn zussen wonen, net zoals ik, in het buitenland. Blerina in Oslo, Albulena in Londen. We hebben een grote familie, met veel ooms, tantes, neven en nichten. We zitten overal; in Duitsland, Verenigde Staten, noem maar op. Maar iedereen gaat tijdens de vakantie terug naar Kosovo. Onze band is heel erg hecht.

Dit is je vader, hoe belangrijk is hij voor jou?

Ontzettend belangrijk. Hij heeft me altijd gesteund. Hij is tandarts en mijn moeder is zijn assistente. Hij heeft een eigen kliniek, maar als ik moest voetballen of trainen gooide hij de kliniek dicht en bracht hij me naar mijn wedstrijd. Soms waren dat autoritten van drie uur of langer. En als ik nieuwe schoenen nodig had of kleding was dat nooit een probleem. Ik heb een ontzettende fijne jeugd gehad, ik bof gigantisch.

Wie is dit?

Mijn grote broer. Ik ben de Benjamin van het stel. Mirsad is negen jaar ouder dan ik ben, Albulena 10 jaar ouder en Blerina vijf jaar ouder. Ze zijn heel belangrijk voor me. Een van de moeilijkste dingen, waar ik het echt zwaar mee had, is dat ik zijn bruiloft moest missen. Ik zat net bij Vitesse en we moesten spelen dat weekend. Hoewel mijn familie snapte dat ik er niet bij kon zijn, omdat ik voor mijn kans bij Vitesse moest gaan, was het voor iedereen een domper. Ik heb toen via Skype de bruiloft gevolgd. En ik moest heel veel foto’s kijken toen ik ze daarna weer voor het eerst zag.

Jij gaat zelf binnenkort ook trouwen of niet?

Over een jaartje of twee, maar we zijn al wel verloofd. Dit is een foto van mij en Belkiz op ons verlovingsfeest. Bij ons in Kosovo is het traditie dat je dan ook een feest geeft voor je familie. Het is een teken van respect richting je nieuwe familie om een feest te geven. Net zoals ik, komt Belkiz uit Vushtrri, een kleine stad in het noordoosten van Kosovo. Vushtrri is mijn thuis en dat zal het altijd blijven. Toen ik net bij Vitesse zat, ging ik iedere vrije dag terug. Nu ga ik minder vaak. Al dat reizen is natuurlijk niet zo goed. Het helpt ook dat Belkiz nu bij me is en mijn familie komt nu vaker naar Arnhem. Ze proberen zo veel mogelijk wedstrijden te zien. Ze zijn er nu ook. Ik heb vijftien kaarten moeten regelen voor de bekerfinale. Straks in De Kuip is er een speciaal Rashica-vak, haha.

Hoe heb je haar gevraagd?

Mmm, volgens mij was dat tijdens een etentje.

Ben je een romantische jongen?

Haha, niet echt. Soms doe ik wel iets leuks voor haar, maar eigenlijk moet ik dat vaker doen.

Je bent 20 jaar. Vind je jezelf niet te jong om te trouwen?

Nee, ik ken Belkiz nu drie jaar. Het is fijn dat ze dezelfde achtergrond heeft als ik en nu bij me is. In het begin zat ik in mijn eentje en dat was moeilijk. Ik verveelde me, lette minder goed op mijn voedsel en ging weleens te laat naar bed.

Ging je stappen?

Nee, ik zit graag thuis. Maar soms vergat ik de tijd terwijl ik aan het gamen was of als ik een film aan het kijken was. Met Belkiz is mijn leven regelmatiger. Dat is goed voor een sporter. En het is natuurlijk gezelliger.

Hebben jullie het naar je zin in Nederland?

Ja, de mensen zijn aardig. Het is fijn dat iedereen hier Engels spreekt. De faciliteiten zijn fantastisch bij Vitesse. We zitten hier op Papendal. Kijk om je heen, dit is toch prachtig? Verder is het een schoon en mooi land. Soms maken we uitstapjes. Mijn moeder is dol op bloemen. Ze is hier nu een paar dagen, dus ik wil haar meenemen naar De Keukenhof.

Je bent ook al naar de Efteling geweest zie ik.

Ja, fantastisch was dat! Ik was met mijn broer. Die attractie met die vogel was het gaafst. De adelaar is mijn lievelingsdier. Het is het symbool van Kosovo en Albanië. Ik maak ook altijd een adelaar met mijn handen op mijn hart als ik scoor.

Je hebt twee interlands voor Albanië gespeeld, daarna koos je voor Kosovo. Waarom was dat?

Ik ben er geboren en het is mijn thuis. Het was ook geen keuze tegen Albanië, maar voor Kosovo. Toen Kosovo door de FIFA werd erkend besloot ik voor mijn geboorteland te kiezen. Ooit hoop ik dat Albanië en Kosovo één land worden. Dat is de wens van veel mensen.

Deze foto heb je zelf uitgekozen. Waarom?

Dit was de eerste interland van Kosovo. We speelden 1-1 gelijk tegen Finland. Het was een mijlpaal en iedereen was trots. Voor de wedstrijd zat ik met vijf spelers, die ook eerst voor Albanië uitkwamen, in grote spanning. We moesten wachten totdat de FIFA ons vrij zou geven. Dat gebeurde pas een paar uur voor de wedstrijd. Iedereen was zenuwachtig, niemand wist waar hij aan toe was. De bondscoach liep te ijsberen. Hij had twee opstellingen gemaakt, was de hele tijd aan het puzzelen. Toen de FIFA besloten had dat wij mochten spelen, schreeuwde iedereen het uit van blijdschap. Dat was zo’n ongelooflijk mooi gevoel.

Is het toeval dat je voor Vitesse hebt gekozen gezien je liefde voor de adelaar?

Haha, het is een mooie bijkomstigheid. Ik wilde graag naar Nederland, omdat jonge spelers hier een kans krijgen. Daarbij ben ik een flankaanvaller, Nederland past goed bij me. Ik was in 2014 al op proef geweest en dat beviel uitstekend. Ik was dan ook blij dat ik een jaar later een contract kreeg.

Je hebt je ogenschijnlijk makkelijk aangepast. Je groeide meteen uit tot een basisspeler, je scoort en geeft assists. Waar ligt jouw plafond?

Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook wel een beetje heeft verbaasd hoe snel ik mij heb aangepast. Het niveau was stukken hoger dan ik gewend was. Waar mijn plafond ligt is moeilijk te zeggen. Real Madrid is in ieder geval mijn lievelingsclub, omdat Ronaldo daar speelt.