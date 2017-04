Vitesse-captain Kashia huilde vóór de bekerfinale al

Hij kon de slaap maar moeilijk vatten, zo in de aanloop naar de bekerfinale. Vitesse-captain Guram Kashia dacht maar aan één ding. „Ik zag telkens voor me hoe ik de KNVB-beker de lucht in zou tillen, hoe ik feest zou gaan vieren als we van AZ zouden winnen”, aldus de euforische Georgiër na de 2-0 zege in De Kuip. „En toen ik die beelden voor me zag, begon ik te huilen. Vooral omdat ik wist hoe lang deze club op een prijs heeft moeten wachten en wat ik er allemaal voor over heb gehad.”

Toen het zondagavond daadwerkelijk zover was, hield Kashia het direct na het laatste fluitsignaal droog. De pure vreugde overheerste. „Maar als ik straks naar huis ga en ik realiseer wat er is gebeurd, dan komen de tranen weer, dat weet ik zeker.”

Het is alweer het zevende seizoen dat Kashia onder contract staat in Arnhem. Elk jaar werd het verlangen naar een prijs groter, maar steeds ging het weer mis. „We verneukten het steeds maar weer. Dat heb ik ook tegen mijn teamgenoten gezegd. Deze club bestaat al 125 jaar en had nog nooit een prijs gewonnen. Nu konden we laten zien dat we geen losers zijn maar winnaars!”

Hij zal de twee doelpunten van Ricky van Wolfswinkel dan ook nooit van zijn leven vergeten. „Ik heb tegen hem gezegd dat hij de beker mee naar huis mag nemen, Ricky is voor altijd een held. Hij heeft het verschil gemaakt tegen AZ. Na zijn tweede goal kon ik de beker ruiken, toen wist ik: dit is het, we hebben hem!”

Wereldbeker

Kashia weet dat er mensen in Nederland zijn die zullen zeggen dat het ‘maar’ de KNVB-beker is. Maar daar heeft hij lak aan. „Voor Ajax, Feyenoord en PSV is het misschien normaal om de beker te veroveren, maar voor een club als Vitesse is het een prachtige prijs. En voor mij helemaal, ook omdat ik weet dat ik geen topspeler ben. Dit voelt voor mij als de Europa League, de Champions League en de wereldbeker bij elkaar.”

De 29-jarige verdediger gaat de komende dagen met volle teugen genieten van het eerste zilverwerk dat Vitesse in de prijzenkast zet. „Als je me in de stad dronken tegenkomt, moet je me het maar vergeven.”