Spelers Utrecht tegen Feyenoorders: Maak het nu af!

Als ex-speler van FC Utrecht kreeg Jens Toornstra zondagmiddag niet alleen complimenten van de tegenstander vanwege de 2-0 zege. De Domstedelingen staken hem ook nog een hart onder de riem voor de laatste drie wedstrijden van het seizoen. „Maak het nu maar af, zeiden ze tegen mij”, aldus de maker van de 1-0.

De spelers van FC Utrecht zijn niet de enigen die Feyenoord de titel gunnen. Zelfs bij de KNVB buitelen de bobo’s over elkaar heen om hun voorkeur uit te spreken. Het heeft ook iets meelijwekkends; iedereen (behalve de Ajax-fans) vindt het sneu voor de Rotterdammers dat ze sinds 1999 de kampioensschaal niet meer hebben opgetild, dat het ‘leuk’ is als dat dit seizoen eindelijk weer een keer gebeurt.

Fluisteren

„Ik hoor en lees het vaak”, aldus Toornstra. „Dat is alleen maar mooi voor ons, maar we winnen er natuurlijk niets mee.” Met nog drie wedstrijden te gaan en een puntje voorsprong op de achtervolgers uit Amsterdam wil hij het woord Coolsingel nog steeds niet al te vaak in de mond nemen. „Fluisteren mag altijd, haha. Maar we weten gewoon dat we er nog niet zijn. We staan al het hele jaar bovenaan, maar we hebben nog niets.”

Naar buiten toe worden de verhalen over het eventuele kampioenschap zo veel mogelijk weggewuifd, maar in de kleedkamer luistert Toornstra graag naar de mensen die in hun loopbaan kampioen zijn geworden. „Want ik weet zelf niet hoe dat is. Als ik de verhalen van bijvoorbeeld Dirk Kuyt hoor, dan moet het iets heel moois zijn. Dan vind ik het leuk om zelf ook over na te denken. Maar we moeten wel eerst nog drie wedstrijden zijn te winnen.”

Volgende week staat het uitduel met Vitesse op het programma, daarna volgt in Kralingen de confrontatie met Excelsior en tijdens de laatste thuiswedstrijd komt Heracles Almelo op bezoek. In Arnhem zit trainer Henk Fraser als ex-Feyenoorder op de bank en bij Excelsior staat Warner Hahn, die onder contract staat bij Feyenoord, in het doel. Maar Toornstra rekent niet op medewerking van de tegenstanders. „Over Utrecht werd ook gezegd dat ze ons de drie punten zouden gunnen, omdat ze niet willen dat Ajax kampioen wordt. Maar ik heb in de wedstrijd geen seconde het idee gehad dat ze hun best niet deden, integendeel. Pas na afloop zeiden ze dat we het nu af moeten maken. En dat willen we dolgraag doen, niets liever dan dat.”

Lees ook: Amsterdamse politie stiekem fan van Feyenoord

FC Utrecht-middenvelder Nacer Barazite ziet het niet meer fout gaan voor de koploper. „Ze speelden vandaag als een ware kampioen. De Feyenoorders waren zó gedreven, ongelooflijk. Dit gaan ze niet meer uit handen geven.”