Keeper Dortmund na aanslag: 'Problemen met slapen'

Dortmund-keeper Roman Bürki heeft na de aanslag op de spelersbus van vorige week dinsdag nog altijd problemen om in slaap te komen. Dat vertelt de keeper uit Zwitserland tegen Der Bund, een Zwitserse krant.

Reuzenknal

„Onbewust krimp ik ineen. Het ergste is dat ik geen nacht kan doorslapen”, aldus de keeper. „En als ik dan wakker wordt, ben ik blij dat ik in mijn bed lig.” Hij ondervindt ook andere klachten. „Ik vergeet soms te eten. En ik zie alles weer gebeuren als ik mijn ogen dicht doe.”

Bürki zat tijdens de aanslag naast de Spaanse verdediger Marc Bartra, de enige speler die gewond raakte. „Het was een reuzenknal. Onze hoofden werden weggeduwd door de druk. Dan is het een moment stil, en plotseling schreeuwt iedereen, ook Marc.” Hij ziet dat zijn ploeggenoot gewond is, en roept de ploegarts. „Maar die lag zelf ook op de grond om dekking te zoeken.”

De metaalsplinters zaten in de stoelen, vertelt Bürki. „En dan werd een groot deel nog tegengehouden door geparkeerde auto's. Het is een wonder dat we het hebben overleefd.”

Sluier voor de ogen

Veel tijd om bij te komen hadden de spelers niet, want de volgende dag moest de wedstrijd tegen Monaco alsnog worden gespeeld. „Ik kon me niet concentreren en ik nam alles in het veld niet goed in me op, alsof ik een sluier over mijn ogen had”, vertelt Bürki. „Na de wedstrijd hadden alle spelers tranen in hun ogen.”

Zelf voelde hij de tranen al opkomen toen hij voor de wedstrijd in de spelerstunnel stond om het veld te betreden. „Maar dan kijken er miljoenen mensen naar je, dus moet je presteren. Maar als we zelf hadden mogen kiezen, had niemand van ons die dag gespeeld.”

Geld, niet de mensen

Bürki vindt het schandalig dat de spelers van Dortmund de volgende dag de wedstrijd al moesten inhalen. „Het ging allemaal om het geld, en niet om de mensen. Volgens de Uefa en Fifa kon dat omdat er niemand was gestorven. Dat is de grootste brutaliteit die er bestaat.”

Hij vindt het onzin dat er direct gespeeld zou moeten worden, om zo een signaal af te geven dat het terrorisme niet kan winnen. „Dat is geen signaal, dat is het negeren van de feiten.”

Rechts-extremisten

Na de aanslag werden brieven gevonden waaruit zou blijken dat de aanslag door islamitische fundamentalisten was gepleegd. Er werd ook een man opgepakt die banden had met IS. Hij bleek niets met de aanslag te maken te hebben. De politie onderzoekt nu of de aanslag is gepleegd door rechts-extremisten.