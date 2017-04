Jørgensen: Wij hebben die gekke fans nodig

Sommige spelers van Feyenoord hadden zondagmiddag tijdens de wedstrijd lange tijd niets in de gaten, maar in de slotfase van het duel met Vitesse drong het tot ze door dat niet alleen het uitvak was gevuld met meegereisde supporters. Met name op de hoofdtribune hadden talloze fans van de Rotterdamse club een kaartje weten te bemachtigen.

Na het vroege doelpunt van Nicolai Jørgensen veerden ze massaal op, net als na de tweede treffer van de Deen die nu op 21 goals staat. Naarmate het eindsignaal dichterbij kwam, werden ze alsmaar uitbundiger. Op een gegeven moment stonden ze als een groot koor ‘We worden kampioen’ te zingen.

„Ik had het pas in de gaten toen ik werd gewisseld”, aldus Jørgensen, die vijf minuten voor het eind werd vervangen door Michiel Kramer. „Ik zag alleen maar Feyenoordfans toen ik naar de kant liep, terwijl normaal gesproken daar toch echt supporters van de thuisclub zitten. Het was geweldig om te zien. Hun steun betekent alles voor ons. We speelden een uitwedstrijd, maar op zo’n manier heb je het gevoel dat je met twaalf man bent. Zoiets heb ik nooit eerder meegemaakt. Ze zijn gek, haha, en wij hebben ze nodig.”

Ook Steven Berghuis genoot met volle teugen van de onverwachte steun vanaf de tribunes. „In Heerenveen zaten er ook al aardig wat van onze fans in de thuisvakken, maar nu was het extreem. Mooi hè, dat is nou echt Feyenoord. Bij Excelsior klimmen ze het dak van het stadion op, denk ik.”

Coolsingel

Ondanks dat niemand zich kan voorstellen dat het alsnog fout kan gaan voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, hielden de spelers in Gelredome toch nog een slag om de arm. De clubtopscorer: „Er zijn nog zes punten te verdienen, eerder moeten we echt niet gaan juichen. Ik heb het woord Coolsingel al honderdduizend keer gehoord en ik ben er zelfs al geweest toen ik net mijn contract had getekend. Maar laten we er nu eerst maar voor zorgen dat we ook de laatste twee wedstrijden winnen.”

Iedereen bij Feyenoord besefte echter dat Vitesse de moeilijkste van de laatste drie hobbels was. Excelsior en Heracles Almelo mogen geen enkel probleem vormen. Feyenoord heeft alle tijd om zich voor te bereiden op de een na laatste wedstrijd van het seizoen op Woudestein.

Pauze

Komend weekend staat de bekerfinale tussen Vitesse en AZ op het programma en ligt de Eredivisie stil, tot grote opluchting van Eljero Elia die een korte pauze goed kan gebruiken. „Mijn enkel is niet 100 procent in orde en ik heb nog steeds last van mijn schouder. Nu krijgen we lekker drie dagen vrij, zodat ik even met de beentjes omhoog kan of even naar het buitenland kan. Ik begin het wel een beetje te voelen ja, maar ik kan echt nog wel twee duels strijden. Zeker nu we even kunnen bijtanken.”

Het moet wel heel gek lopen wil Feyenoord aan het eind van de rit niet voor het eerst sinds 1999 weer met de kampioensschaal op het bordes van het stadhuis staan. De ultieme beloning voor de spelers én de supporters, voor wie aanvoerder Karim El Ahmadi een boodschap in huis had voordat hij in in de spelersbus stapte. „We zijn ongelooflijk trots op onze fans. Ik hoop dat ze zo doorgaan en dat wij uiteindelijk de ultieme beloning voor hen hebben in de vorm van een zilveren schaal.”