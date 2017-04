‘Imago Max Verstappen zal deukje oplopen’

Terwijl Max Verstappen zich voorbereid op de Grand Prix van China rolt zijn familie in Nederland ruziënd over straat. Nadat vader Jos afgelopen weekeinde voor de zoveelste keer in aanraking kwam met de politie na een gênante vechtpartij lijkt de Verstappen-familie definitief uit elkaar te vallen.

„Ik hoef hem nooit meer te zien, voor mijn part hangt Jos zich op”, reageerde opa Frans nogal heftig. Het akkefietje op de beachclub in Roermond van afgelopen weekeinde, was dan ook al de zevende keer in de afgelopen tien jaar dat Jos in aanraking kwam met de politie of justitie. En de maat is nu duidelijk vol voor opa Frans en Kelly, de ex-vriendin van Jos. „Ik ben heel bang dat het uit de hand gaat lopen”, zei Frans bij RTL Boulevard. „Dat meisje loopt gewoon gevaar. De politie moet iets doen.”

In de afgelopen tien jaar was ‘vechtende’ Jos vaak voorpaginanieuws in Nederland. Zo reed hij ooit met een busje in op Kelly en mishandelde hij zijn eigen vader. Dat gebeurde echter in een periode toen Max nog geen wereldster was. Nu de 19-jarige Red Bull-coureur die sterrenstatus wel heeft bereikt, gaat het nieuws over de losse handjes van zijn stalkende vader Jos de gehele wereld over.

Van den Wall Bake

Van Engeland, Duitsland en Spanje, tot Italië, Japan en Brazilië overal werd het ordinaire kroeggevecht bij de beachclub in Roermond breed uitgemeten. Wat doet dit met het imago van de jonge Formule 1-coureur? „Zoiets heeft altijd effect. Zijn imago zal een deukje oplopen”, zegt sportmarketinggoeroe Frank van den Wall Bake. „Mensen gaan zich toch afvragen: hoe zit dat met die vader? Maar het zal de interesse in Max niet dimmen, integendeel zelfs.”

Max heeft zich tot dusver altijd bijzonder goed kunnen afsluiten voor alles wat er buiten de Formule 1 gebeurde, maar het is de vraag of hij dat nog steeds kan als de complete wereldpers op de hoogte is van de hoog oplopende familieruzie bij de Verstappentjes.

Red Bull

„De vrees is er dat het Max aantast”, gaat Van den Wall Bake verder. „Tot nu toe heeft hij altijd zijn nuchterheid geëtaleerd, maar dit zou hem kunnen ontregelen. Aan de andere kant komt dit niet als een totale verrassing voor hem. Het is al de zevende keer dat papa in de fout gaat en Max is inmiddels volwassen genoeg om hier mee om te gaan.”

Toch zullen Red Bull en de sponsors van Max niet blij zijn met de commotie die de familievete veroorzaakt. „Nee, natuurlijk niet. Een topsporter is gebaat bij rust. En iedere regisseur die Formule 1 in beeld brengt, zal op dit moment zijn cameramensen opdracht geven om ook shots van papa Jos te maken als hij in de pit aanwezig is. Red Bull zal dan ook proberen om Jos zoveel mogelijk bij Max weg te houden.”