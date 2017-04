Goede morgen voor nagenietende Feyenoord-fans

Officieel zijn ze nog geen kampioen, maar de fans hebben acht mei al geblokkeerd in hun agenda of vragen vandaag vrij bij de baas. De Coolsingel moet vol, de kampioensgekte bij Feyenoord is compleet nadat Ajax zondag verloor van PSV.

Het verschil is vier punten en met nog twee wedstrijden te gaan, is het kampioenschap zo goed als beslist. Aanvoerder van de partij die gister verslagen van het veld kwam, Davy Klaassen, zei zelf dat de kans nu wel heel erg klein is dat de Amsterdamse ploeg nog bovenaan komt te staan.

Acht mei lijkt de uitgerekende dag te worden voor de huldiging van de Rotterdammers, als ze zeven mei winnen bij Excelsior. Mocht het anders lopen, zou een huldiging op 15 mei ook nog kunnen, een dag na de thuiswedstrijd tegen Heracles. De gemeente Rotterdam heeft zich nog niet uitgelaten over een officiële datum.

Nu al feest

De harde kern nam gister al een voorschotje op het kampioensfeest. Sommigen doken in de fontein op het Hofplein, anderen wachtten met z'n allen de spelersbus op die terugkwam uit Arnhem. Ze zongen hard, staken fakkels af en waren compleet door het dolle heen voor hun club.

De fans werden daarna getrakteerd op een toespraak van hun voorman: Dirk Kuyt. Als een ware leider krijgt hij de hele mensenmassa met de neus dezelfde kant op en wordt hij toegezongen door het enthousiaste publiek.

Voor de aankomende wedstrijd tegen Excelsior zijn geen kaarten meer te krijgen. Iedereen is zo blij met het goede spel van de club, dat ze er zelf bij willen zijn. Zo graag zelfs, dat sommige kaartjes voor duizenden euro's tweedehands worden aangeboden. 2600 euro wordt er gevraagd voor het ticket.

Op groot scherm

Sommige fans roepen op de wedstrijd naar de Kuip te verplaatsen. Dat lijkt niet te gaan lukken, maar de optie om schermen in de Kuip aan te zetten voor de fans die nu geen kaartje hebben en geen duizenden euro's, wordt wel bekeken.